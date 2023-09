“ON AIR!” – CIARDI: “Mou è consapevole di quanto peserà il piazzamento in campionato”, ROSSI: “Il suo pianto greco mi ha un po’ stancato”, AGRESTI: “La sua impresa non è la Conference, ma non arrivare mai in Champions”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Non sono così ansioso di sentire la versione di Pinto. Mai come stavolta le chiacchiere stanno a zero: punti in classifica, uno. E’ arrivato il momento in cui le parole si facciano da parte, e si facciano parlare i fatti. Mourinho che scrive dei sette giocatori a disposizione? A me sto pianto greco comincia un po’ a stancare… Azmoun e Kristensen fuori dalla lista Uefa? Quello della Uefa è un complicato sistema di carrucole che mette la Roma in difficoltà, mentre altre società fanno come gli pare da anni, attraverso scatole cinesi con sponsorizzazioni del proprio club… La Roma è costretta a tenere in lista due lungodegenti come Abraham e Kumbulla, è una cosa patetica, ridicola, che ci deve sorprendere relativamente se pensiamo che la Uefa è l’organo che gestisce la Champions League…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Mourinho e i sette giocatori a disposizione per l’allenamento? Vuol dire che la rosa è di qualità, altrimenti ne avresti avuti 20 ad allenarsi a Trigoria… Tiago Pinto? Oggi penso che possa dare degli spunti interessanti. Poi è chiaro che se domenica perdi pure con l’Empoli, stiamo parlando del nulla… Avendo puntato le mie poche fiches su Lukaku come motivo di salvezza per la Roma, io spero che giochi con la sua nazionale perchè ha bisogno di recuperare la forma migliore…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “La Roma come giocatori ci sta, per me la rosa è da scudetto, poi deve essere bravo l’allenatore a farla giocare bene. Per me se arrivi quarto o quinto sarebbe un fallimento…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Nelle altre radio stanno diventando anche violenti, di tutto e di più contro Mourinho… E’ una botta continua, tutti i giorni. Mourinho ha bisogno di tempo per creare una squadra, questa è una disamina lucida e non faziosa. Io che sono prima di tutto della Roma dico che se a questa squadra gli gira, e comincia a giocare, questa è una squadra che se non arriva quarta è un fallimento… Ma lo sapete quante partite per intero ha giocato Dybala l’anno scorso? Sette…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Ai ragazzi, a quelli che stanno bene, Mourinho ha chiesto qualcosa in più. Ci sono giocatori che hanno problemi fisici, e non è colpa della preparazione atletica se Sanches gioca dieci minuti e si fa male o Dybala settanta minuti di partita. Dybala si infortunava anche quando giocava nella Juventus. L’allenatore in questo momento fa capire che ci sarà modo e tempo anche per parlare di mercato, e anche di celebrare l’acquisto di Lukaku. Poi poteva farlo venerdì, e anche per me ha sbagliato a lasciare quel vuoto che lui, dirigenti e proprietari hanno lasciato e che sono state riempite in questi giorni da tante insinuazioni. Mourinho in questo momento sta pensando al campo, perchè è il primo a sapere che quest’anno in Serie A i risultati della Roma avranno un peso superiore a quelli degli ultimi due anni. Lui sa benissimo che i risultati devono cambiare e non solo in relazione a queste prime tre partite, ma proprio ai due anni scorsi…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La scelta di tagliare Azmoun e Kristensen in Europa? Il taglio andava fatto sui nuovi acquisti, per questo motivo sono rimasti Abraham e Kumbulla in lista. Con questa scelta la Roma si è riservata la possibilità di evitare due cambi obbligati a gennaio. Gli infortunati? Il problema più serio è stato quello di Renato Sanches, che ha avuto una piccola lesione, ma contro l’Empoli può tornare a disposizione. Più lievi i problemi di Zalewski e Aouar. Dybala a livello clinico sta bene. Azmoun? Sta molto meglio di quando è arrivato, non è stato convocato contro il Milan perchè non aveva ancora il visto, era un problema burocratico. Il fatto che non potrà giocare in Europa lo farà diventare il primo cambio di Dybala in campionato…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Non mi ha sorpreso vedere Kristensen fuori dalla lista Uefa, le sue prestazioni sono al di sotto di ogni aspettativa. Mi sembra una scelta in linea. Speriamo che questi giocatori si possano riprendere per dare una mano. La Roma la reazione la può avere solo sul campo, dobbiamo aspettare… L’allenatore ha le sue responsabilità, quello che è venuto meno è il dna della squadra che di solito concede pochissimo agli avversari. Mourinho va criticato, ma bisogna anche trovare una via di mezzo: c’è chi lo vorrebbe esonerato e altri, come me, che lo considerano ancora un ottimo allenatore. Per me può dare ancora molto alla Roma…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Secondo me il Corriere dello Sport sulla Roma non è più credibile, le tira fuori tutte ma non parla mai del gioco-non gioco della Roma. Il Lecce gioca bene a calcio, eppure non ha nessun giocatore che ha la Roma, stesso dicasi per il Sassuolo o il Bologna. La Roma non gioca a calcio. Mourinho è solo da amare per tutto quello che dà, ma non significa che non possa essere criticato. Il principale colpevole di questo non-gioco della Roma è lui. Squadre molto meno importanti della Roma giocano a calcio…perchè non ci prova anche lui? Se mi metti Celik su Leao e Zalewski su Pulisic, la colpa non è degli infortunati, è colpa di un gioco che non c’è. Solo Dio non si critica, tutti gli altri possono essere criticati…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Non può essere colpa solo del mercato, Mourinho ha le sue responsabilità. Lui non ha parlato a fine partita per cercare di uscire dalle sue responsabilità… L’acquisto di Azmoun è al limite del ridicolo, giocatore preso da infortunato che non è stato inserito in lista Uefa, e al suo posto è stato messo Abraham, anche lui infortunato…è una cosa che non fa sorridere, fa proprio ridere… Mourinho faceva questo gioco qua anche a Milano: aspettava, ripartiva e sperava. Vedrete cosa farà con Lukaku: palla lunga per lui e poi si vede. I tifosi si preparino: se la Roma giocava male l’anno scorso, vedrete quest’anno…Mourinho ci ha detto che Ndicka non è pronto per il suo calcio: ma cosa ha di speciale il suo calcio? Il calciatore non gioca perchè serve come giustificazione, come paravento…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “A me fa ridere Mourinho vittima, ma vittima di cosa? La vicenda di Azmoun ha una spiegazione tecnica, la Roma deve rispettare dei parametri tra entrate e uscite. L’iraniano sarà pronto alla ripresa del campionato, non è infortunato, non è stato inserito in lista per altri motivi. L’analisi della Roma di Mourinho non è generalmente obiettiva, perchè si dice che la società non gli acquista nessuno, ma la Roma contro il Milan ha tenuto in panchina Pellegrini… Il calcio della Roma regala risultati quando sei più forte degli avversari. Vincere la Conference League non è stata un’impresa, la Fiorentina, una squadra inferiore alla Roma, l’anno scorso non l’ha vinta per un minuto. Per me l’impresa è non arrivare mai in Champions, se hai la qualità della Roma…Io non ce l’ho con Mourinho. Lui è stato bravo a portarsi dalla sua parte i tifosi, ma noi dobbiamo essere più freddi nella nostra analisi…”

