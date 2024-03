Lukaku in forse, indisposizione per Dybala: rebus attacco alla vigilia del Sassuolo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Emergenza o abbondanza in attacco per la partita di domani alle 18 contro il Sassuolo? La Roma vive la vigilia con l’incertezza, perchè dall’allenamento di ieri sono nati degli interrogativi che De Rossi spera di risolvere nella rifinitura di oggi.

Partiamo dalla situazione di Romelu Lukaku: per il belga solo palestra nell’ultima seduta di venerdì. Il fastidio all’anca non è ancora passato, l’allenamento di oggi sarà decisivo in tal senso. Se l’ex Inter non dovesse farcela, il rientro in campo slitterà a dopo la sosta e al suo posto giocherà ancora Azmoun.

Ma una piccola speranza di averlo a disposizione domani ancora c’è: sarà decisiva la rifinitura di oggi per avere risposte definitive sulle condizioni di Big Rom. Qualora l’anca dovesse ancora fare male, bisognerà capire anche cosa fare con il Belgio, che lo ha convocato per gli impegni amichevoli della nazionale.

Ieri poi si aperto anche un piccolo giallo su Paulo Dybala: l’attaccante argentino, dopo l’allenamento, ha accusato una indisposizione che mette un po’ di incertezza sulla sua presenza domani contro il Sassuolo. Condizioni che andranno valutate in giornata: se la Joya avrà smaltito il problema, domani sarà titolare. Altrimenti toccherà ancora a Baldanzi.

Occhi puntati dunque sulla rifinitura di Trigoria di oggi, che darà risposte decisive in tal senso. Anche perchè De Rossi non parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Sassuolo, e questo lascia ancora più incertezza sulle condizioni reali dei due attaccanti.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Tempo / Il Romanista / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport