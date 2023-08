LUKAKU LIVE! Il Chelsea abbassa le pretese per il prestito oneroso, intesa più vicina. Smentita la voce del viaggio di Friedkin in Belgio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuova giornata di passione per i tifosi romanisti, che seguono con apprensione la trattativa in corso tra la Roma e il Chelsea per Romelu Lukaku.

Il belga sembra ormai convinto a trasferirsi in giallorosso, e aspetta solo il semaforo verde dal club inglese per volare verso la Capitale. Ma l’accordo tra le due società tarda ancora ad arrivare.

Oggi potrebbe essere una giornata molto importante, con Roma e Chelsea che torneranno a trattare nella speranza di arrivare alla fumata bianca. Vi lasciamo dunque al live con tutti gli aggiornamenti della trattativa in diretta.

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 11:45 – Ottimismo che cresce sulla fumata bianca: il Chelsea, riferisce questa mattina Sky Sport in collegamento da Londra, avrebbe abbassato le sue pretese in merito al prestito oneroso. Infatti, i Blues sono passati da 10 a 8 milioni di euro. Per quanto riguarda l’ingaggio di Lukaku, invece, la volontà del club londinese è quella di non contribuire a questa spesa e la Roma sembra essere disposta ad arrivare fino a 7.5 milioni. L’intesa finale si avvicina. (Sky Sport)

AGGIORNAMENTO ORE 11:00 – La Roma smentisce l’indiscrezione lanciata da Calciomercato.com che vedeva Dan Friedkin in volo per il Belgio. Intanto Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport racconta come nella notte il Chelsea abbia provato a cambiare le condizioni dell’affare, chiedendo ai giallorossi l‘obbligo del riscatto del belga. Pinto, spiazzato, ha preso tempo.

AGGIORNAMENTO ORE 10:15 – Dan Friedkin prova a sbloccare l’affare Lukaku. Il presidente americano, scrive Calciomercato.com (F. Balzani), è partito ieri notte col suo jet privato e sta sorvolando in questo momento il Belgio direzione Bruxelles dove si trova proprio Lukaku ansioso di sbarcare a Roma come ha rivelato ieri.

Il resto della dirigenza è ancora a Londra per cercare di definire i dettagli finali. Il belga è disposto a limare l’ingaggio arrivando agli 8 offerti dalla Roma, ora sta ai due club determinare la cifra del prestito che dovrebbe aggirarsi su poco più di 5 milioni. Nella notte il Chelsea aveva provato a inserire l’obbligo di acquisto. (Calciomercato.com)