Serie A: la Lazio perde anche col Genoa (0-1), bene il Napoli. Il Bologna ferma la Juve (1-1) ma protesta per un rigore negato

ALTRE NOTIZIE – Il Napoli parte forte anche quest’anno, e dopo aver sbancato il campo del Frosinone all’esordio si sbarazza anche del Sassuolo al San Paolo: decisivi i gol di Osimhen su rigore nel primo tempo e Di Lorenzo nella ripresa.

Pessimo avvio di campionato invece della Lazio di Sarri, che dopo il ko sul campo del Lecce perde anche in casa, battuta dal Genoa di Gilardino per uno a zero: decide un gol di Retegui a inizio match.

Alle 18:30 si sono giocate Juventus-Bologna e Fiorentina-Lecce. Nella prima gara, gli ospiti sono passati in vantaggio grazie a un gol di Ferguson su assist di Zirkzee. I ragazzi di Motta sono stati raggiunti nel punteggio dal gol segnato da Vlahovic all’80’, ma hanno duramente protestato per un mancato rigore, apparso nettissimo, per fallo su Ndoye da parte di Iling Jr.

Nell’altro anticipo la Fiorentina viene fermata dal Lecce in rimonta: i viola erano passati in vantaggio per 2-0 con i gol di Gonzalez e Duncan, ma i pugliesi hanno rimontato il risultato nella ripresa con Rafia e Krstovic.

Giallorossi.net – F. Turacciolo