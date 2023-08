Roma-Lukaku, ultimo scoglio

AS ROMA NEWS – Quella di oggi sarà una giornata molto importante, probabilmente decisiva per Romelu Lukaku. Dopo una domenica di lavoro febbrile tra le parti, che però non hanno avuto incontri diretti, oggi Roma e Chelsea si parleranno di nuovo in quello che si preannuncia come il faccia a faccia decisivo. A cui parteciperà anche il giocatore belga, atteso a Londra.

L’accordo tra i club è cosa praticamente fatta: la Roma pagherà 5 milioni più bonus il prestito oneroso del calciatore, e anche tra i giallorossi e l’attaccante sembra essere molto vicina l’intesa. Resta però da superare un ultimo scoglio, quello tra Lukaku e il Chelsea. Risolto questo, gli altri seguiranno docilmente come pezzi di un domino ben posizionato.

Il casus belli, come al solito, sono i soldi: se Lukaku accetterà di rinunciare alle mensilità di luglio e agosto (1,8 milioni) e di ridurre il suo ingaggio fino al termine del contratto con gli inglesi (2026), tutte le altre condizioni potranno risolversi. Ovvero: prestito oneroso di circa 5 milioni più bonus a obiettivo e ingaggio del centravanti da 7,5 milioni, il massimo che la società giallorossa può permettersi senza incorrere nelle penalizzazioni della Uefa, che magari potrebbero prendere corpo con un taglio dei calciatori utilizzabili nelle coppe europee.

Senza un accordo tra i Blues e il centravanti belga, l’affare rischia di incagliarsi, perché Pinto dovrebbe alzare la proposta di 7,5 milioni al calciatore che già oggi sembra il limite oltre il quale i giallorossi non possono spingersi. La Roma nel frattempo ha verificato tutte le carte relative ai benefici del decreto crescita, fondamentali per l’happy-end.

Lukaku, infatti, firmando per la Roma entrerebbe nel quinto anno di beneficio dello stesso (considerando che in Italia è sbarcato nel 2019, all’Inter, e che l’anno di ritorno al Chelsea in tal senso non influisce), fattispecie che determina tutta una serie di adempimenti diversi, soprattutto a livello fiscale. Tra oggi e domani, la situazione si definirà. La Roma predica massima cautela, ma le sensazioni sono positive.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport