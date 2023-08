Roma col problema portiere: offerto Lloris, occasione De Gea

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il portiere non era tra le priorità di Tiago Pinto per questo mercato estivo, anzi, nei piani del gm la ricerca di un nuovo numero uno da inserire in rosa non era proprio in programma.

La Roma aveva scelto di rimandare tutto all’anno prossimo, quando Rui Patricio lascerà Trigoria a scadenza di contratto. Una scelta che aveva fatto però storcere il naso a molti. Effettivamente il portiere portoghese non ha cominciato bene la sua stagione: due gol presi contro la Salernitana su altrettanti tiri verso la porta, e un errore decisivo contro il Verona.

Rui Patricio, che il prossimo febbraio compirà 36 anni, ha però la fiducia del tecnico e della società. Per questo non è in programma l’acquisto di un nuovo portiere. Sempre che gli scenari, da qui ai prossimi giorni, non cambino: se arrivasse l’offerta di un club saudita, la Roma si metterebbe di sicuro a parlare.

Intanto però ai giallorossi è stato offerto Hugo Lloris, portiere del Tottenham che sembrava destinato alla Lazio. Difficile però che Pinto possa considerare di mettere sotto contratto il francese, che è più “anziano” dei Rui Patricio (a dicembre compirà 37 anni): la Roma potrebbe al massimo offrirgli un contratto annuale.

Un altro portiere in cerca di squadra è David De Gea, 32 anni, svincolato, che però ha pretese economiche più elevate. Lo spagnolo non sembra tentato dalle sirene arabe, e potrebbe essere preso senza spendere soldi per il cartellino. Servirebberò però delle uscite per permettere l’affare.

Fonti: Gazzetta dello Sport / La Repubblica / Calciomercato.com