Mou vuole il primo posto, Lukaku non riposa

AS ROMA NEWS – Battere il Servette per restare primi e sperare che lo Slavia Praga possa compiere un passo falso contro lo Sheriff. Josè Mourinho punta dritto al primo posto nel girone G dell’Europa League, perchè l’obiettivo è giocarsi gli ottavi di finale a marzo senza passare per la tortuosa quanto insidiosa strada del play-off di febbraio.

Per riuscire nell’impresa, non troppo complicata visto il livello delle avversarie, sarà necessario superare l’ostacolo Servette all’Olimpico e poi giocarsi tutto contro lo Slavia Praga nel prossimo turno di fine ottobre in quello che si preannuncia come lo scontro che potrebbe rompere gli equilibri del girone.

Intanto stasera servono i tre punti contro gli svizzeri guidati da Renè Weiler: il Servette viaggia a metà classifica nel proprio campionato, e sta stentando a trovare continuità di risultati. In Europa ha esordito con una sconfitta in casa per due a zero dallo Slavia, confermando di essere delle quattro la formazione sulla carta più debole del girone (nel sorteggio era in quarta fascia).

Tutta la rosa degli svizzeri, come valore assoluto, non vale quanto Dybala, Lukaku o Pellegrini. Questo fa capire quanto sia ampio il divario tecnico tra le due squadre. Mourinho ne è consapevole, ma a certi livelli è sempre meglio non fidarsi e mantenere alta la concentrazione, così come il livello di competitività: per questo stasera lo Special One si affiderà ancora a Lukaku dal primo minuto.

Nel resto della formazione titolare assisteremo a qualche novità, ma il belga resta troppo importante per la squadra. La speranza è che la Roma riesca a chiudere la partita in tempo per far rifiatare anche Big Rom in vista della trasferta di Cagliari, altra partita che i giallorossi non potranno permettersi di sbagliare.

Giallorossi.net – A. Fiorini