Roma-Servette, le scelte di Mourinho: Svilar in porta, la difesa non cambia, attacco Belotti-Lukaku

AS ROMA NEWS – La Roma cambia ma non troppo per questa seconda partita di Europa League che si giocherà all’Olimpico contro gi svizzeri del Servette.

Novità in ogni zona del campo, a partire dal numero uno: in porta giocherà Svilar, con Rui Patricio a riposo in vista di Cagliari. La difesa invece potrebbe essere l’unico reparto a non cambiare: far riposare Cristante sarebbe la scelta migliore, ma al momento l’ipotesi Celik con Mancini centrale e Ndicka a sinistra non offre troppe garanzie e non sembra convincere Mou.

A centrocampo ballottaggio tra Pellegrini e Aouar, le altre due maglie andranno a Paredes in regia e Bove nel ruolo di mezzala di quantità. Sulle fasce appare scontato l’utilizzo di Karsdorp e Zalewski.

In attacco certa la presenza di Lukaku così come l’assenza di Dybala (a riposo) e Azmoun (indisponibile in Europa). Al fianco del belga è aperto il ballottaggio tra El Shaarawy e il gallo Belotti.

Queste dunque le probabili formazioni di Roma-Servette, seconda giornata del girone G dell’Europa League in programma allo stadio Olimpico giovedì 5 ottobre ore 21:00:

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Zalewski; Belotti, Lukaku. All. Mourinho

SERVETTE (4-4-2): Mall; Bolla, Vouilloz, Severin, Mazikou; Kutesa, Douline, Cognat, Stevanovic; Bedia, Antunes. All. Weiler

Giallorossi.net – A. Fiorini