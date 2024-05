Lukaku premiato come Miglior atleta straniero in Italia. Il belga: “Felice per questo riconoscimento”

NOTIZIE AS ROMA – Romelu Lukaku, attaccante dell’AS Roma, è stato insignito del premio come ‘Miglior atleta straniero in Italia‘ dall’Associazione Stampa Estera. Il giocatore belga ha ricevuto il riconoscimento oggi a Trigoria, alla presenza del comitato sportivo composto da Dundar Kesapli, Alba Kepi, Elizabeth Missland, Maarten van Aalderen e Baris Seckin, per la sua eccezionale abilità nel segnare gol.

Lukaku, che ha realizzato 13 reti nell’attuale stagione di Serie A, ha dichiarato: “Sono felice di ricevere questo premio e ringrazio la stampa estera per questo riconoscimento“.

Il centravanti della squadra giallorossa e della Nazionale belga si aggiunge così all’elenco di illustri premiati, che include figure di spicco del mondo del calcio e di altri sport come Jannik Sinner, premiato agli Internazionali d’Italia, Debora Compagnoni, Francesco Totti, Fiona May, Zinedine Zidane, Dino Zoff, Roberto Mancini, Federica Pellegrini, Zlatan Ibrahimović, Victor Osimhen e Marcell Jacobs.

(Fonte: ANSA)