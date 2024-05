SERIE A: il Genoa stende il Bologna 2-0, Atalanta a -2 dal quarto posto con due partite ancora da giocare

NOTIZIE SERIE A – Partita senza storia quella che stasera si è giocata a Genova: il Bologna, ormai matematicamente in Champions, schiera quasi tutte le seconde linee e il Genoa ha vita facile nel portare a casa i tre punti.

Ad aprire le marcature nel primo tempo ci pensa Malinovskyi, che al 13′ porta subito in vantaggio i padroni di casa. Il raddoppio invece arriva nel secondo tempo con Vítinha, che al 59′ non sbaglia a tu per tu con Ravaglia.

Il Bologna resta quindi fermo a 68 punti, con l’Atalanta a soli 2 punti di distanza e con due partite in più ancora da giocare.