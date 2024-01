Lukaku strizza l’occhio verso l’Arabia: “Nei prossimi due anni avrà il campionato migliore al mondo”

NOTIZIE AS ROMA – “Nei prossimi due anni vedo la Pro League saudita diventare uno dei campionati migliori al mondo, se non il migliore“. Con queste parole Romelu Lukaku ha strizzato l’occhio verso l’Arabia.

L’attaccante della Roma, in prestito dal Chelsea, era stato cercato dai sauditi proprio prima che Romelu preferisse i giallorossi, snobbando le offerte faraoniche arrivate dall’Arabia. Ma in futuro le scelte di Big Rom potrebbero essere molto diverse.

Lukaku ha proseguito sulla Saudi Pro League: “I club fanno tanti sforzi per portare qui i grandi giocatori. Stanno migliorando molto e a breve potrebbe essere la migliore competizione in assoluto“. Parole che sembrano rivelatrici di un suo futuro in Arabia.

🇸🇦 Romelu Lukaku: “In the next two years I see Saudi Pro League becoming one of the best in the world, if not the best”.

“The clubs make a lot of efforts to bring the ‘big’ players here. They are improving a lot”.

“It could be the best competition in the world”. pic.twitter.com/PPBfoyjWGd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2024