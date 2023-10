Lukaku superstar, numeri da record. Ma la Gazzetta spaventa i romanisti: “Addio possibile”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tutti pazzi per Lukaku. Il bomber belga, in gol anche con la sua nazionale di cui è un leader indiscusso, è quel calciatore che può spostare gli equilibri all’interno di una squadra. E lo sta già facendo anche in giallorosso.

Tutti i giornali parlano di lui anche oggi, dei suoi numeri impressionanti (ha addirittura superato Pelè come numero di reti segnate con la propria nazionale), di come sia un giocatore trascinante: per questo i Friedkin hanno investito così tanto per il suo arrivo alla Roma (20 milioni circa, tra prestito e stipendio), anche se per un solo anno.

Ed è su questo punto che oggi la Gazzetta dello Sport mette in allarme i tifosi giallorossi. “Ha rialzato la squadra, ma l’addio è possibile“, titola oggi il quotidiano sportivo. Lukaku a Roma si sta trovando molto bene, ma la clausola rescissoria di oltre 40 milioni è impegnativa, e il futuro incerto di Mourinho è un’altra variabile da considerare.

L’avvio di stagione esaltante di Lukaku, inoltre, non è infatti passato inosservato, né in Premier né in Arabia Saudita, dove sono ancora pronti a coprirlo d’oro. Il belga la scorsa estate aveva respinto le sirene saudite: “Onorato dell’interesse dell’Al Hilal, ma non sono stato completamente convinto”, ha dichiarato l’attaccante in una recente intervista.

“Sono il più grande club del Medio Oriente e il campionato saudita diventerà uno dei più grandi al mondo, ma non volevo ancora lasciare l’Europa”. Occhio alla parola “ancora”, sottolinea la Gazzetta. Presto potrebbe fare tutta la differenza del mondo.

Fonte: Gazzetta dello Sport