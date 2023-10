Renato Sanches prepara il rientro. I medici: “Ora dipende solo da te”

AS ROMA NEWS – Renato Sanches è pronto a tornare in campo. L’ennesimo infortunio muscolare, di lieve entità, capitatogli nel corso della partita di coppa contro lo Sheriff lo aveva fatto piombare nuovamente in un vortice di negatività che non lo aiuta.

Il portoghese, al primo scatto, aveva immediatamente alzato bandiera bianca. Gli esami hanno evidenziato un problemino di poco conto: una banale contrattura, che però per Sanches è diventato subito un campanello d’allarme, con il calciatore che è rimasto fuori per ben cinque partite.

“Coraggio, ora dipende solo da te”. Da questa esortazione ricevuta dai medici la settimana scorsa a margine dell’ultima risonanza magnetica, Renato Sanches può riprendere il percorso interrotto. La speranza è dunque quella di rivederlo in gruppo già lunedì prossimo, nella settimana che condurrà alla partita del 22 ottobre conto il Monza.

Il suo utilizzo resta complesso: da una parte c’è lo staff tecnico che dovrà valutarne la gestione, che sarà necessariamente oculata, dall’altra lo stesso Sanches, che dovrà capire se domenica prossima sarà il momento giusto per tornare nella mischia.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Messaggero / La Repubblica