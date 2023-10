Smalling vede la luce in fondo al tunnel: ora è pronto a correre verso il Monza

NOTIZIE AS ROMA – La settimana che sta per cominciare si preannuncia decisiva per capire se l’infermeria giallorossa sarà pronta per cominciare a svuotarsi e permettere a Mourinho di contare su un undici un po’ più simile a quello titolare.

Detto di Renato Sanches, clinicamente guarito ma che andrà dosato con cura, da lunedì ci si aspetta di vedere in campo anche Chris Smalling: stando a quanto riferisce l’edizione odierna de Il Tempo, il centrale inglese sta avendo finalmente sensazioni positive dopo quelle decisamente negative avvertite durante la rifinitura di Cagliari.

L’ex Manchester United, racconta il quotidiano, si trascina questa infiammazione tendinea all’intersezione tra quadricipite femorale e piatto tibiale fin dalla scorsa primavera, quando aveva cominciato ad avvertire i primi fastidi. L’estate non è servita a rimettere le cose a posto e il rendimento sotto le aspettative dei primi match dipende anche e soprattutto dalla condizione precaria dell’inglese.

La sosta è capitata però come una manna dal cielo per Chris, che ha potuto dedicarsi ancora al recupero per esserci alla ripresa del campionato. Domani, alla ripresa degli allenamenti, gli occhi saranno puntati tutti su di lui. Se dovesse allenarsi in gruppo tutta la settimana senza avvertire fastidi, Mourinho lo rimetterà al centro della difesa, con Cristante che potrà di nuovo a giocare intermedio di centrocampo.

Fonte: Il Tempo