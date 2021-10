La rivoluzione dei Friedkin è completa. “Mister Wolf” Fienga saluta, cade l’ultimo baluardo dell’era Pallotta

AS ROMA NEWS – L’ultimo baluardo della gestione Pallotta è venuto giù. Adesso è definitivamente la Roma dei Friedkin. Ieri Guido Fienga, il mister Wolf del club giallorosso, colui che negli anni ha risolto tanti problemi del club, ha lasciato la società. Anche se il suo addio non è un vero e proprio addio: rimane come advisor esterno di NEEP Roma Holding SpA.

Fienga in questi anni ha dovuto affrontare diversi momenti traumatici del club: non solo è stato il traghettatore del delicatissimo passaggio da Pallotta ai Freidkin, che a causa della pandemia ha perfino rischiato di saltare, portando il club a un passo dal fallimento. L’ex ceo giallorosso ha vissuto in prima persona l’esonero di Di Francesco, le dimissioni di Monchi, gli addii dolorosi di Totti come dirigente e De Rossi come calciatore. Entrambi velenosi.

Uno in conferenza stampa con la presenza dello stesso Fienga, costretto da ascoltare dal vivo le giuste recriminazioni del giocatore. Ma era solo l’inizio perchè dopo è avvenuto il brusco ridimensionamento della rosa, l’ingaggio di Fonseca, la richiesta di fare le nozze con i fichi secchi. Nel mezzo la pandemia.

E se l’avventura di Fienga alla Roma è stata un gran premio della montagna, gli ultimi mesi sono stati in discesa. Non tutti lo hanno amato, ma se la Roma adesso ha un progetto con Mou come simbolo, lo si deve anche a lui. Il suo traguardo l’ha raggiunto e ora è giusto dare spazio a profili più vicini ai Friedkin.

Come Pietro Berardi: laurea alla Bocconi e una lunga esperienza lavorativa negli Stati Uniti nel campo dell’automotive. Probabilmente è la fine della transizione che i texani avevano studiato a tavolino quando hanno preso la Roma.

Felice il nuovo CEO che nel 2020 era stato presidente e CEO di Pirelli nel Nord America e che ieri ha incontrato lo stesso Fienga: “Sono onorato di unirmi alla Roma in un momento così emozionante della sua crescita. Ci metterò il massimo impegno e della passione per raggiungere i nostri obiettivi“. Con la presenza fissa di Ryan Friedkin a Roma non c’era più bisogno di un CEO operativo come Fienga. Le decisioni ormai sono tutte loro.

