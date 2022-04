Lupi a San Siro: Mou tenta il colpaccio contro la “sua” Inter

AS ROMA NEWS – La Roma a caccia del colpaccio. Dopo i risultati incoraggianti delle ultime partite, corroborati dal bel pareggio di Napoli, oggi i giallorossi affrontano forse l’avversario più forte del nostro campionato: l’Inter di Edin Dzeko e del redivivo Lautaro. E per di più a San Siro.

La missione stavolta è di quelle impossibili: dopò dodici risultati utili consecutivi, Mourinho cerca il risultato di prestigio contro la sua grande ex dovendo rinunciare a Cristante, fermato da una fastidiosa lombalgia che però non dovrebbe impedirgli di esserci giovedì prossimo contro il Leicester.

L’assenza del centrocampista si unisce a quella di Zaniolo. Spazio dunque a Veretout dal primo minuto al fianco di Sergio Oliveira, ma a vestire i panni del playmaker sarà ancora una volta Mkhitaryan. Pellegrini invece cercherà di servire Abraham, unica punta nell’attacco giallorosso. Kumbulla spera di soffiare una maglia a Ibanez, mentre a sinistra ballottaggio tra Zalewski, favorito, ed El Shaarawy.

Nell’Inter invece l’unico indisponibile sarà Vidal: spazio dunque all’undici migliore, con Dumfries e Perisic ad agire sulle fasce, Calhanoglu sulla trequarti, e Dzeko e Lautaro come coppia d’attacco. Per i nerazzurri quella di oggi pomeriggio sarà una finale, come ha detto lo stesso Simone Inzaghi alla vigilia. Per l’Inter vincere oggi significherebbe mettere le mani su mezzo scudetto.

La Roma dunque si prepara alla battaglia. Ma la squadra non ha intenzione di mollare di un centimetro, ed è convinta di poter dire la sua anche a San Siro. L’obiettivo primario resta mantenere il quinto posto, che passa anche attraverso un risultato positivo a Milano. I quasi 4mila tifosi giallorossi presenti stasera al Meazza proveranno a spingere la squadra oltre l’ostacolo, il più duro di questo campionato.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini