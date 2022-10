Lupi affamati: la Roma sbanca San Siro e manda in crisi l’Inter

AS ROMA NEWS – Una serata quasi perfetta. Dalla direzione di Massa agli interventi del VAR, dalla prodezza di Dybala all’esultanza (lontana dai riflettori) di Mourinho, quella di ieri per la Roma è stata una nottata da ricordare.

Piange l’Inter, trema Inzaghi. Che dopo il gol di Dzeko, annullato da un attento Mazzoleni, e quello di Dimarco, con la complicità di Celik e Rui Patricio, sperava in un risultato ben diverso da quello che si materializzerà al termine dei novanta minuti.

La Roma parte maluccio, soffre l’avvio più determinato dei padroni di casa, ma poi trova nei suoi giocatori più forti la forza di cambiare marcia. Un sinistro potente di Dybala su assist del redivivo Spinazzola rimette le cose a posto, cambiando l’inerzia del match.

I giallorossi ci credono, sempre più consapevoli della propria forza, mentre nell’Inter qualcosa si incrina. Nella ripresa la Roma macina gioco e comincia a spaventare San Siro. Poi però l’uscita di Dybala, sempre più punto di riferimento e leader di questa squadra, coincide con il nuovo calo dei suoi compagni e l’Inter torna a farsi minacciosa.

Ma a parte la traversa di Calhanoglu colpita su punizione e un paio di conclusioni dalla distanza che non inquadrano la porta di poco, Rui Patricio non deve scomodarsi più di tanto. E così è la Roma, più cinica che mai, a colpire: punizione perfetta di Pellegrini a pescare Smalling, l’inglese nell’area piccola è una sentenza e di testa opera il sorpasso romanista.

L’Inter barcolla, la Roma in contropiede potrebbe colpire ancora, ma prima Abraham e poi Camara falliscono le occasioni per chiudere definitivamente il match. Poco male, perchè la reazione dell’Inter si scontra con la solidità di una squadra compatta e concentrata, determinata più che mai a portarsi a casa un risultato di prestigio.

Arriva così la prima vittoria di questo campionato contro una big, e per di più su un campo difficile come San Siro. Mou fa festa nel pullman della Roma dove ha seguito da solo il match: lo Special One sa che questi tre punti valgono doppio e possono rappresentare una svolta per la stagione giallorossa, specialmente sotto il punto di vista emozionale.

Quella di Mourinho è ancora una squadra con diverse imperfezioni, specie sotto l’aspetto della fluidità del gioco, ma che continua a dare l’impressione di avere un potenziale inespresso. Dalla partita di San Siro ci si attendeva una risposta forte, e la squadra lo ha fatto, lanciando il suo messaggio al campionato: quest’anno bisognerà fare i conti anche con la Roma.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini