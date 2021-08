Ma quali mal di pancia: Mou ringrazia i Friedkin. Ma il colpo a centrocampo si complica

AS ROMA NEWS – La rappresentazione data da alcuni giornali di un Mourinho in silenzio perchè scontento del mercato fatto dalla Roma viene seccamente smentita se non addirittura capovolta dalle parole dell’allenatore giallorosso andate in onda sul canale Youtube del club capitolino.

Lo Special One ha più volte sottolineato il lavoro eccezionale svolto da Tiago Pinto sul mercato e lo sforzo fatto dai Friedkin per allestire una rosa all’altezza delle ambizioni del tecnico, ma anche della stessa proprietà. Sostituire l’infortunato Spinazzola e il partente Dzeko con due acquisti (Vina e Abraham) non in programma da oltre 50 milioni totali hanno stravolto il mercato inizialmente nella testa di Mourinho.

Se prima il regista doveva essere il grande colpo da centrare sul mercato, dopo lo sono diventati il terzino sinistro e il centravanti. Ora il budget a disposizione di Pinto si è assottigliato di parecchio, e senza cessioni sarà molto difficile arrivare a dama con l’ultimo tassello nella mente di Mourinho: il grande centrocampista.

Se Pinto non riuscirà a piazzare qualche esubero (Nzonzi, Pedro e Pastore in primis) oltre ad un centrocampista di quelli in rosa (Villar o Diawara), difficilmente sarà possibile intervenire sul mercato con un acquisto in mediana in grado di migliorare sostanzialmente il reparto nevralgico della squadra.

Nonostante questo Mou si è detto molto soddisfatto della capacità di reazione della Roma nel far fronte ai problemi sorti sul mercato. Parole che rafforzano il rapporto che si è instaurato in queste prime settimane tra tecnico e dirigenza. Per molti non è stata una sorpresa, ma è comunque un segnale importante alla vigilia dell’esordio della nuova stagione.

Giallorossi.net – A. Fiorini