Malagò: “Conosco persone vicine a Friedkin, non è uno speculatore. Ha una strategia e in questa rientra anche lo stadio”

AS ROMA NEWS ULTIME – Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha parlato di Dan Friedkin, probabile futuro proprietario della Roma. Queste le sue dichiarazioni riportate Italpress:

“Non so se Friedkin acquisirà la Roma, non lo conosco personalmente ma conosco bene alcune persone a lui vicine. Mi dicono che e’ un investitore di lungo periodo, non uno speculatore.

Dunque ha una strategia e in questa immagino che rientri anche lo stadio, perche’ oggi non e’ possibile fare impresa senza uno stadio“.

Fonte: Italpress