Roma, il vero mercato inizierà a febbraio: ecco i rinforzi per la squadra di Friedkin

ULTIME CALCIOMERCATO ROMA – Il cambio di proprietà mette un freno al mercato di gennaio e a Petrachi. Per potersi davvero sbizzarrire, il ds giallorosso dovrà aspettare che la trattativa per l’arrivo di Friedkin come nuovo proprietario del club si concluda.

Solo allora Petrachi, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (U. Trani), avrà più chiaro il margine di manovra della nuova proprietà e soprattutto il budget a disposizione. Ma le mosse per il prossimo mercato estivo sembrano comunque già delineate.

La Roma, scrive il giornale, acquisterà due terzini: quello destro sarà il titolare visto che in quel ruolo mancano certezze. A sinistra invece spazio al vice Kolarov. Ma anche l’attacco sarà rinforzato: in arrivo un esterno offensivo che garantisca gol e un bomber giovane ma di valore che possa giocare la prima stagione alle spalle di Dzeko per poi prenderne il posto.

Fonte: Il Messaggero