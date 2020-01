“ON AIR!” – AUSTINI: “Friedkin stasera allo Stadium? Non lo escludo”, TRANI: “Politano al Napoli è becchime per stanare la Roma”, CORSI: “E’ cominciata la parabola discendente della Lazio”, SPINELLI: “Vincere qualcosa? Bisogna aspettare ancora un pochino”

RADIO ROMANE, IL VIAGGIO NELL’ETERE – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “I Friedkin da qualche giorno sono in Italia, c’è chi prevede la presenza allo stadio e io non la escludo…Loro per rispetto di Pallotta non si sono presentati all’Olimpico, ma magari a Torino ci può stare… L’attività della Roma va avanti, ma breve ci sarà questo cambio di proprietà. La Lazio? Da osservatore neutrale a me ha impressionato più ieri che nelle partite che ha vinto…Loro in questo momento sono la migliore squadra del campionato da settimane, ma senza dubbio…”

Ugo Trani (Rete Sport): “La difesa a tre con Cristante centrale? Ma allora Spinazzola e Santon sarebbero le soluzioni migliori per i terzini… Secondo me però è meglio giocare come hai sempre fatto e andare avanti con le tue certezze… Quando Fonseca dice che la squadra non ha recuperato, mi ha preso un infarto… Juve-Roma? Sento un vento diverso da quale giorno….loro sono i campioni d’Italia, sono nove partite che vincono, tu sono 12 anni che non vinci una coppa Italia, qualcosa succede… Politano al Napoli? E’ la stessa storia di Barella, che aveva detto che andava solo all’Inter, e Politano ha detto che va solo alla Roma…questa storia è becchime per far venire allo scoperto la Roma…è scritto…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Lazio comincia la sua parabola discendente come avevamo pronosticato… Friedkin a Milano? Noi lo abbiamo detto due giorni fa… Il problema della Roma quando ha giocato con la Juve è che ha avuto paura. E quando hai paura è finita. Ma tanto qui a Roma grazie a Pallotta, Baldissoni e Baldini se si perde con la Juve si dice che contro di loro si può perdere… Andiamoci carichi stasera, poi si vedrà… L’importante stasera è non fare brutte figure, se poi si vince meglio ancora…”

Camilla Spinelli (Roma Radio): “Dobbiamo vincere qualcosa, le chiacchiere stanno a zero, però è anche vero che Fonseca è il primo anno che sta qui. E’ un allenatore che sta facendo va bene, ma ci vuole tempo per vincere. Purtroppo il tempo manca, ma qualcosa è stato costruito e bisogna aspettare ancora un pochino…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Sento dire che lo stadio di proprietà ti porta i soldi, ma in realtà porta soprattutto i punti alla squadra in cui ci gioca, ti aumenta la media punti, che è la cosa più importante per i tifosi. Alla Roma uno stadio di proprietà cambierebbe la vita. L’Olimpico solo quando ci sono 70 mila tifosi ti dà quell’atmosfera, ma 30 mila spettatori sono pochi…”

Franco Melli (Radio Radio): “La Lazio interrompe una serie positiva, e domenica prossima ne potrebbe giovare la Roma. Ma la Lazio deve convincersi delle proprie forze, io credo che le possibilità della Lazio rimangano intatte… Juve-Roma? Sarà una battaglia simile a quella di ieri. Entrambe ci tengono ad andare avanti. La Juve è indubbiamente favorita, non fosse altro perchè si gioca allo Stadium dove ha sempre battuto la Roma, che però ha dalla sua i grandi numeri, perchè prima o poi i bianconeri dovranno steccare. C’è un divario tecnico, ampliato dall’assenza di Dzeko… Sarà una partita molto sofferta, ma Juve favorita… Io penso che si arriverà ai supplementari…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Il derby? Inutile parlarne oggi, bisogna aspettare la partita di stasera. Però la partita di ieri sera ci ha detto che la Lazio è in salute. Juve-Roma? Mi dispiace che non sia Dzeko, perchè secondo me la Roma se la gioca. Io penso, vista la partita che si è giocata a Roma, che la Juve è una squadra umana, con dei difetti, è forte ma non è imbattibile. E quindi la partita ci sarà. Ma quando c’è la Juve in Italia, è sempre favorita. La Lazio ne ha sfatati molti di tabù, ora vediamo se riuscirà anche la Roma…”

Guido D’Ubaldo (Radio Radio): “La Roma ha come obiettivo prioritario la Coppa Italia e proverà ad arrivare fino in fondo. Le scelte di formazione sono obbligate, e mi sembra scontato che alla fine Fonseca metta i migliori… Friedkin a Torino? Potrebbe esserci, ma lui ha sempre evitato per motivi di opportunità…potrebbe incontrare i dirigenti della Roma con i quali è costantemente in contatto. Il fatto che sia in Italia col figlio significa che ha grandi motivazioni a diventare il presidente della Roma…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma crede di passare il turno, c’è giustamente questa convinzione, Fonseca ha messo la squadra migliore e ci prova. Ma se dovessi scegliere, io mi prendere il derby come tutti i tifosi. Io avrei fatto turn-over totale… Io penso che sia 55%-45%, l’ultima partita ha dimostrato che non c’è divario netto tra le due squadre. Juve favorita, ma non di troppo. E poi va assolutamente evitato di portare il match ai supplementari…io ho troppo in mente il derby, che è la priorità…”

