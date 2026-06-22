Malagò eletto nuovo presidente della FIGC: “La Roma? Non rinnego le mie passioni”. Si avvicina il ritorno di Mancini come ct dell’Italia

Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. L’ex numero uno del CONI è stato eletto alla guida della Federazione dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, arrivate in seguito alla mancata qualificazione dell’Italia al prossimo Mondiale.

Malagò ha prevalso su Giancarlo Abete ottenendo il 68,58% dei voti e aprendo così una nuova fase per il calcio italiano, chiamato a ripartire dopo uno dei momenti più delicati degli ultimi anni. Nel suo primo intervento da presidente federale, Malagò ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro di squadra: “Da solo non posso fare niente, con voi posso fare tutto”.

Sul rapporto con la Roma, di cui è tifoso: “Non c’è nulla di peggio di chi nega il proprio vissuto, per lo più se è familiare. Io per 13 anni da presidente del CONI sono sempre stato istituzionale, su questo è impossibile dirmi qualcosa. Trovo molto provinciale l’idea che non si debba esultare allo stadio. Guardate la famiglia reale inglese, con il principe William che esulta per l’Aston Villa, o Obama con i Chicago Bulls. L’importante è come ti comporti, ma le proprie passioni non si devono mai rinnegare“.

Ma l’attenzione dei presenti si è concentrata soprattutto sul tema del nuovo commissario tecnico della Nazionale. Nelle ultime ore, infatti, le indiscrezioni che circolano negli ambienti federali indicano Roberto Mancini come il candidato più vicino a un clamoroso ritorno sulla panchina azzurra. Un’ipotesi che continua a prendere quota e che potrebbe rappresentare uno dei primi dossier sul tavolo del nuovo presidente.

Interpellato proprio sull’ex ct, Malagò non ha voluto sbilanciarsi, lasciando però aperta ogni possibilità: “Mancini? Non ho parlato con nessuno e nessuno può dirvi qualcosa di diverso. Da adesso partiranno i ragionamenti”. Nonostante le smentite di rito, il ritorno di Mancini appare sempre più probabile.

Redazione Giallorossi.net