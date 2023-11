Malagò: “Il derby non mi è piaciuto per niente. Se si guarda quello e poi Chelsea-Manchester City viene da pensare…”

NOTIZIE AS ROMA – Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Rai in merito al derby della Capitale giocato ieri e terminato con il punteggio di 0-0. Ecco le sue parole:

“Il derby che ho visto è stato uno dei tanti con discreto agonismo. Non si può di certo dire che sia stata una bella partita: i giocatori si sono anche impegnati ma a me non è piaciuto per niente.

Si è pensato più a non perdere che a vincere, tipico di una certa mentalità stracittadina. Se si guarda Chelsea-Manchester City 4-4 e poi il derby di Roma, ti vengono da fare delle riflessioni“.

Fonte: Rai News 24