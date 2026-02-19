Malen cambia tutto: con lui è una Roma da Champions

Un mese appena, sufficiente però per cambiare la faccia dell’attacco giallorosso e, forse, il destino della stagione. L’impatto di Donyell Malen sulla Roma è stato immediato, violento, quasi inatteso per continuità e peso specifico. Cinque gol in cinque partite dal 18 gennaio, giorno del suo esordio: numeri che parlano da soli e che raccontano meglio di qualsiasi analisi quanto l’olandese sia diventato centrale nel presente della squadra di Gasperini.

Nella storia recente della Roma, un avvio così lo aveva fatto registrare soltanto Gabriel Omar Batistuta, riferimento inevitabile quando si parla di centravanti capaci di incidere subito. Ma il dato che colpisce ancora di più è il confronto con il resto del panorama italiano ed europeo: nell’ultimo mese nessuno, in Serie A, ha segnato quanto Malen. Né i rivali diretti nella corsa Champions, né gli attaccanti più celebrati del campionato. E guardando ai top cinque campionati europei, soltanto due fuoriclasse assoluti come Kane e Mbappè hanno tenuto lo stesso passo realizzativo.

Il suo arrivo ha coperto un’emergenza evidente in attacco, ma sta facendo anche molto di più. Sta trascinando una Roma che, fino a gennaio, faticava terribilmente a trasformare il gioco in gol. In appena trenta giorni Malen è diventato il riferimento offensivo, il terminale che mancava, l’uomo capace di spostare l’equilibrio delle partite. Non solo reti, ma presenza costante, pericolosità continua, sensazione diffusa che ogni pallone giocato in area possa trasformarsi in qualcosa di concreto.

Ora c’è la Cremonese e c’è l’occasione di aggiornare ancora questi numeri, magari avvicinando o raggiungendo Soulé in vetta alla classifica dei marcatori stagionali della Roma. Sarebbe un dato quasi irreale, se rapportato al tempo passato a Trigoria. Allo stesso tempo, però, evidenzia un tema chiaro: senza Malen, questo reparto ha prodotto troppo poco. Con Malen, invece, la Roma ha ritrovato gol, fiducia e soprattutto una speranza concreta di rientrare con forza nella corsa al quarto posto.

