MANCINI: “Ancora una volta ho sentito forte la vostra vicinanza. Vorrei che i soldi raccolti andassero alla Locanda dei Girasoli”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo il derby vinto per 1-0 con un suo gol e i festeggiamenti successivi, Gianluca Mancini ha ricevuto come sanzione dal Giudice Sportivo una multa di 5mila euro per la bandiera sventolata al termine del match.

Ieri i tifosi giallorossi hanno organizzato una raccolta fondi per sostenere le spese dell’ammenda. Oggi interviene tramite Instagram anche il difensore giallorosso e fa chiarezza:

“Cari tifosi, ho letto della raccolta fondi per pagare la multa che mi è stata inflitta. Ancora una volta ho sentito forte la vostra vicinanza, in campo e fuori.

Ovviamente ne sosterrò io le spese, ma mi piacerebbe che parte della somma raccolta con tanta partecipazione venga destinata a @lalocandadeigirasoli, una splendida realtà che ho avuto modo di conoscere recentemente a Trigoria. Grazie a tutti e forza Roma!”.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!