Mancini, Chelsea e Manchester United si muovono. La Roma non vuole cederlo, ma dipenderà dalle offerte

AS ROMA CALCIOMERCATO – Gianluca Mancini finisce nel mirino delle big della Premier League. Tutto merito delle sue ottime prestazione con la maglia giallorossa, sia in campionato che in Europa League.

Personalità, forza fisica, fiuto del gol rendono il calciatore azzurro uno dei centrali più interessanti del panorama europeo. Ecco perchè Chelsea e Manchester United, racconta oggi il sito “Calciomercato.com“, si stanno muovendo con la Roma e col calciatore per sondare il terreno in vista della prossima estate.

Da Trigoria però fanno la voce grossa: l’intenzione è quella di non privarsi del calciatore, uno dei pilastri della formazione dei prossimi anni. Ma, afferma il portale dedicato al calciomercato, molto dipenderà dalle offerte che arriveranno sul tavolo dei giallorossi.

Fonte: Calciomercato.com