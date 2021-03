Roma, interesse concreto per Kaio Jorge del Santos

AS ROMA NEWS – Non ci sono solo Dusan Vlahovic e Andrea Belotti nel mirino della Roma per l’attacco del prossimo anno. C’è anche un giovane talento brasiliano di 19 anni sul quale c’è il concreto interesse dei giallorossi.

Si tratta di Kaio Jorge, 19enne brasiliano, prima punta di proprietà del Santos e considerato il nuovo Neymar. L’attaccante ha il contratto in scadenza il prossimo 31 dicembre e su di lui si sono fiondate squadre come Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Inter, Juventus, Milan.

L’interesse della Roma, scrive oggi Il Romanista (P. Torri), non è un’indiscrezione, ma una notizia verificata. Di Kaio Jorge si è parlato nel corso dei contatti e degli incontri che ci sono stati per il rinnovo e l’adeguamento economico del contratto di Roger Ibanez. Infatti, il procuratore del difensore giallorosso, Giuliano Bertolucci, nella sua scuderia ha anche il giovane del Santos.

Nel corso delle chiacchierate, Tiago Pinto ha fatto capire che il giocatore piace anche alla Roma, ma che se la richiesta continuerà a essere non inferiore ai 15 milioni di euro, difficilmente si potrà fare. A meno che, ovviamente, il brasiliano non arrivi al 31 dicembre senza firmare nessun prolungamento contrattuale. Difficile che questo avvenga, perché il Santos di fronte ad un nuovo ‘no’ del ragazzo lo venderà.

Fonte: Il Romanista