MANCINI: “Chiediamo scusa ai tifosi. La sconfitta di Manchester ci ha tagliato le gambe”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Gianluca Mancini ha parlato a Sky Sport al termine di Sampdoria-Roma. Queste tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa al Luigi Ferraris:

“Siamo in un momento difficile, veniamo da una sconfitta che ci ha tagliato le gambe a Manchester. Non abbiamo reagito, oggi è giusto perdere. Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi e lavorare zitti per terminare al meglio.

Quando vengono a mancare i giocatori importanti ci sono difficoltà, ma evidentemente meritiamo la posizione in classifica. Dobbiamo stare zitti e basta“.