RANIERI: “Il mio non è un 4-4-2 scolastico. La Samp ha acquisito la mia mentalità”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Luigi Ferraris contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei doriani ai microfoni di Sky Sport:

Conte ha fatto un lavoro niente male all’Inter.

“Sono felice per lui, può risultare antipatico, a me no. Ha fatto un capolavoro, ci mette l’anima nel suo lavoro. Alza il ritmo mentale di tutta la squadra, bravo bravo bravo”.

Ha costruito un gioiello di squadra? Soddisfatto?

“Sì, perché stanno acquisendo la mia mentalità di giocare sempre, stare attenti. Abbiamo portato 16 giocatori in gol, mi piace questo”.

Non le piace che le dicono che fa un 4-4-2 scolastico.

“Non mi è piaciuto Marchegiani che l’ha detto. Dipende che scuola fai…Sentirsi dire che è scolastico… Perché io voglio migliorare. Se è scolastico il mio, il primo nella Liga è Simeone, col Leicester ho vinto col 4-4-2, il Lille anche. Allora anche il 3-5-2 è scolastico, è tutta scuola. O andiamo tutti a scuola o nessuno”.

Tornando al progetto Samp, sta arrivando la notizie del suo rinnovo?

“Non è arrivato nulla, sto che stanno facendo dei conti e il presidente mi ha detto le difficoltà della campagna acquista, si entrerà nel vivo della trattativa”.

Dopo le 7 grandi e il Sassuolo, ci siete voi.

“Non me l’aspettavo, perché dietro di noi ci sono squadre che non si capisce come siano dietro. Il Bologna ha qualità, non capisco come sia dietro. Ma anche Torino, Cagliari e Fiorentina. Adesso godiamoci questo campionato, il prossimo sarà difficile”.