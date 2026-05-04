Mancini: “Ci alleniamo forte e guardiamo solo noi stessi. Malen ha portato tanta roba…”

Gianluca Mancini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Fiorentina. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.

MANCINI A SKY SPORT

La Roma sta meglio di Milan e Juventus?

“Noi stiamo mettendo in campo ciò che facciamo in settimana, ovvero ci alleniamo forte e guardiamo solo noi stessi. Non dobbiamo guardare i risultati delle altre. Bellissima partita stasera, stiamo lì e l’importante è crederci sempre come stiamo facendo. Dobbiamo finire questo campionato nel migliore dei modi”.

Quale è la forza di questa squadra?

“Quello che abbiamo vissuto all’inizio della passata stagione è stata una batosta per tutti. Siamo rimasti in tutti di quel gruppo e siamo sempre rimasti uniti, quest’anno ancora di più sin dal momento in cui è arrivato Gasperini. L’abbiamo cercato di seguire in tutto e per tutto. Questa squadra ha carattere, poi è normale che ci possono essere momenti negativi ma l’impegno e la forza di allenarci a mille all’ora non è mai mancata. Questa è una grande forza e questo gruppo si merita serate come queste”.

Quanto ti è rimasta addosso l’eliminazione dal Mondiale?

“È ancora addosso, me la porto dentro perché sono stati giorni bruttissimi. Il pensiero è sempre lui e vedere il Mondiale a casa sarà difficile. Dispiace, anche lì si era creato un grandissimo gruppo. Dobbiamo andare avanti e pensare alle nuove competizioni. Dobbiamo cercare di fare qualcosa di diverso, ma la delusione rimane”.

MANCINI IN CONFERENZA STAMPA

Il cambio in società vi ha unito di più?

«Questo gruppo è sempre stato unito, quello che è successo non ci ha cambiato più di tanto, lo abbiamo dimostrato dopo sul campo. Ringraziamo Ranieri, ma sono cose di cui non ci occupiamo, seguiamo il mister».

Hai a che fare con Malen tutti i giorni, cos’ha di speciale? Sembra venire da un altro pianeta…

«In allenamento ancora di più, dobbiamo stare attenti a non farci male. Una delle sue grandi doti è che è un ragazzo perbene, calcisticamente lo smarcamento e la rapidità nel dribblare e tirare. Ha portato tanta roba per la squadra».

La Roma può credere alla Champions e voi quanto ci credete?

«Non dipende solo da noi. Stasera abbiamo fatto il nostro, dobbiamo allenarci forte per non avere rimpianti o rimorsi. Il campionato è difficile, noi ci crediamo e pensiamo ad andare forte in settimana».

Pensi che la Juve si stia piantando?

«Non lo penso, guardiamo a noi stessi. Bisogna pensare a noi stessi, se pensiamo troppo agli altri ci perdiamo noi. Dobbiamo crederci e guardare noi, poi si guarda alla fine, non mi sento di giudicare gli altri».

Secondo te è più facile fare la corsa sulla Juve o sul Milan?

«Non guardo Milan, Juve o Como, l’importante siamo noi, non dobbiamo sbagliare noi e pensare partita per partita. Non guardiamo gli altri, fare quello che abbiamo fatto nelle ultime partite».

Redazione GR.net