Mancini, rinnovo di contratto con clausola da 40 milioni di euro

AS ROMA CALCIOMERCATO – Prosegue senza sosta il lavoro di Tiago Pinto ai rinnovi di contratto di quei calciatori che rappresenteranno la colonna portante della Roma del futuro.

E così dopo i prolungamenti di Ibanez e Karsdorp, nelle prossime settimane arriveranno quelli di Villar, Pellegrini, Mkhitaryan e Mancini. Ed è proprio di quest’ultimo che si occupa in particolare l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini).

L’agente del difensore azzurro è già stato sondato dalla Roma: Mancini è molto corteggiato in Italia (Juventus e Inter) e all’estero (diversi top club della Premier), ma il centrale è pronto a restare in giallorosso e a prolungare il suo contratto.

Probabile che venga inserita anche in questo caso una clausola rescissoria, ma dalla somma notevolmente inferiore di quella stabilita per Roger Ibanez: si parla di 40 milioni di euro, una cifra comunque molto importante per un difensore.

Fonte: Gazzetta dello Sport