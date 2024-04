Mancini verso il patteggiamento: se la caverà con una multa

NOTIZIE AS ROMA – Costerà una multa il festeggiamento sotto la Sud di Gianluca Mancini. Ma il rischio squalifica sembra essere scongiurato, salvo colpi di scena.

Ieri la Procura federale ha notificato al difensore giallorosso le contestazioni a suo carico (violazione art. 4 su lealtà, correttezza e probità) per aver sventolato la bandiera anti-Lazio al termine del derby vinto con un suo gol. Il difensore della Roma ha ora 7 giorni per presentare una memoria difensiva o farsi interrogare da Giuseppe Chinè.

A oggi la soluzione più probabile è che Mancini scelga la strada del patteggiamento ancora prima del vero e proprio deferimento, anche per avere un’importante riduzione della sanzione, così come è accaduto in recenti episodi analoghi. Si dovrebbe quindi arrivare a una multa e non alla squalifica.

Fonte: Gazzetta dello Sport