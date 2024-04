Sky Sport: “Per il rinnovo di De Rossi è solo questione di tempo”

AS ROMA NEWS – Dopo il derby vinto e la dirompente cavalcata che ha portato ad otto vittorie e due pareggi, con l’unica sconfitta arrivata in casa contro l’Inter capolista, per Daniele De Rossi il futuro sembra tingersi sempre più di giallorosso.

Come riportato da Sky Sport in questi minuti sul proprio sito, per il rinnovo di DDR è solo una questione di tempo: non ci sono motivi che lasciano pensare ad un addio a fine stagione tra il tecnico e una scelta differente sarebbe difficile da capire anche per la piazza.

La Roma è ancora in corsa per due obiettivi stagionali: il quarto posto in campionato, e quindi la conseguente qualificazione alla nuova Champions League, e la finalissima di Europa League, con il Milan come prossimo ostacolo da superare. Visti i risultati ottenuti fino ad ora da De Rossi, tutto sembra possibile.

Fonte: Skysport.it