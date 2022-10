Mancini: “Zaniolo? Il tempo passa in fretta, mi aspetto tanto per le potenzialità che possiede”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, è stato intervistato da Rai 2 ed ha parlato anche del giallorosso Nicolò Zaniolo.

“Dipenderà da lui, dipende sempre da noi stessi, io ci credevo quando ancora non aveva presenze né in Serie A e neppure in B”, ha detto l’allenatore azzurro a proposito delle chance di rivedere Zaniolo con la maglia della Nazionale.

“Il tempo passa, è un attimo, mi aspetto che faccia tanto per le potenzialità che possiede“, ha concluso Mancini sull’attaccante giallorosso.

Fonte: Rai 2