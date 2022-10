Roma Primavera show: poker al Milan, giallorossi momentaneamente in vetta al campionato

AS ROMA NEWS – E’ una Roma Primavera che incanta quella che batte il Milan sul campo dei rossoneri col punteggio di 4 a 1.

Il primo tempo comincia subito con un sussulto giallorosso: segna ancora una volta Cassano con un preciso sinistro rasoterra che sblocca il match dopo appena sette minuti.

Prima dell’intervallo arriva anche il raddoppio giallorosso dopo una grande azione, con Pagano che duetta con Oliveras, il tacco del terzino libera Pisilli che da fuori area calcia un perfetto rasoterra che non dà scampo al portiere avversario.

Nella ripresa i giallorossi falliscono il rigore del tre a zero con Missori che calcia sul palo, ma pochi minuti dopo è Pagano a presentarsi sul dischetto e a non fallire il gol che chiude il match.

Nel finale il Milan ha un sussulto, trovando la rete del 3 a 1 con Omoregbe a segno di testa. Nel recupero però D’Alessio finalizza un contropiede perfetto e fissa il punteggio sul 4 a 1. La vetta è momentaneamente agguantata, ma domani il Frosinone può andare da solo in testa.

Giallorossi.net – F. Turacciolo

IL TABELLINO DEL MATCH

AC MILAN (4-2-3-1) : Nava; Bakoune, Coubis (C), Paloschi, Bozzolan; Gala (54′ Hugo Cuenca), Marshage (69′ Stalmach); Alesi (69′ Omoregbe), Zeroli, Traoré (58′ Longhi); Mangiameli (69′ Eletu).

A disp.: Pseftis (GK), Torriani (GK), Šimić, Nsiala-Makengo, Pluvio, Casali, Bartesaghi.

All.: Abate.

AS ROMA (4-3-3) : Baldi; Missori (72′ Louakima), Keramitsis, Chesti, Oliveras (72′ Falasca); Pisilli (61′ D’Alessio), Faticanti (C), Pagano (84′ Foubert-Jacquemin); Cassano, Satriano (84′ Majchrzak), Cherubini.

A disp.: Razumejevs (GK), Del Bello (GK), Vetkal, Padula, Pellegrini, Koffi, Graziani, João Costa.

All.: Guidi.

Arbitro: Sig. Adalberto Fiero di Pistoia.

Assistente 1: Sig. Marco Lencioni di Lucca.

Assistente 2: Sig. Giacomo Bianchi di Pistoia.

Marcatori: 7′ Cassano (AS Roma), 33′ Pisilli (AS Roma), 53′ rig. Pagano (AS Roma), 87′ Omoregbe (AC Milan), 90’+3 D’Alessio (AS Roma)

Ammoniti: 28′ Pisilli (AS Roma), 57′ Bozzolan (AC Milan).

Espulsi: nessuno.

Note: recupero 1’pt, 3’st. Calci d’angolo: 3-7. Temperatura: 18°C (Pioggia). Al 47′ Missori (AS Roma) ha fallito un calcio di rigore.