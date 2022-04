Mandiamoli a casa

AS ROMA NEWS – La sfida non sarà quella da far tremare i polsi, ma un quarto di finale di una coppa europea non può essere snobbato, specialmente dalla Roma che in bacheca ha un vuoto pneumatico preoccupante da parecchi anni a questa parte.

Se poi aggiungiamo che in un Olimpico strapieno e pronto a trascinare la squadra oltre l’ostacolo arriva un Bodo/Glimt mai battuto dalla Roma e che viene da una gara di andata piena di tensioni, si capisce facilmente l’importanza, sia sportiva che emotiva, della sfida di stasera.

Mourinho alla vigilia ha cercato di mantenere bassi i toni dello scontro, non volendo rispondere alle domande ripetitive dei giornalisti norvegesi e lanciando solo qualche stoccata verso il Bodo (“Vinca il migliore, e i più bravi siamo noi. Mi aspetto di andare in semifinale“).

Stasera in panchina non troverà dall’altra parte Kjetil Knutsen, squalificato dalla Uefa per i fatti accaduti all’Aspmyra Stadion , di certo difficilmente chiaribili dal tanto chiacchierato video, pubblicato ieri dal The Indipendent e dal quale è complicato stabilire l’esatta dinamica dei fatti.

La Roma, che riproporrà la stessa formazione anti-Lazio con Zaniolo come jolly pronto a subentrare dalla panchina, dovrà giocare una partita di testa più che di cuore. Lo sa bene Mkhitaryan, che si propone come leader carismatico della sua squadra: “Le altre partite col Bodo non contano niente, dobbiamo vincere e passare il turno, conta solo questo”.

Sarà interessante capire come reagirà alla pressione di un Olimpico bollente il Bodo/Glimt, la formazione-rivelazione di questa prima edizione della Conference League. Una squadra che ha vinto il campionato norvegese davanti al Molde, e che non perde una partita da 38 gare, l’ultima il 5 agosto dell’anno scorso.

Non sarà una passeggiata per Pellegrini e compagni, ma i favori del pronostico nonostante il 2 a 1 dell’andata, sono tutti per la Roma. L’importante sarà riuscire a trovare il gol che rimetta le cose a posto senza troppa frenesia, giocando con ardore ma soprattutto con astuzia, facendo prevalere un tasso tecnico che è sbilanciato a favore dei giallorossi.

Insomma, per la squadra di Mou sarà una bella prova di maturità davanti a 70 mila tifosi pronti a trascinare i giallorossi alle semifinali di una coppa diventata straordinariamente importante per questa stagione. Forza Roma.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini