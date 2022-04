AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di mercoledì 13 aprile 2022:

Ore 10:30 – I GIOCATORI DEL BODO IN PISCINA: “NON SI RESPIRA” – I giocatori del Bodo, da giorni nella Capitale, si sono rilassati ieri nel loro Hotel in zona Monteverde giocando a carte sul bordo piscina. “Roma è una città bellissima, ma qui non si respira“, il commento dei giocatori, abituati alla neve della Norvegia. (Corriere dello Sport)

Ore 9:20 – BELOTTI A ZERO COME VICE ABRAHAM – La Roma starebbe puntando ancora Andrea Belotti, 28 anni, che si libererà a parametro zero dal Torino. Mou lo vorrebbe come vice Abraham. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:50 – “CONOSCIAMO LA RICETTA ANTI ROMA” – Il terzino del Bodo, Alfons Sampsted, ha parlato della sfida di domani al sito del club norvegese: “Abbiamo trovato una ricetta contro la Roma. Sarà divertente affrontarli di nuovo fuori casa”.

