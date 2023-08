Mangiante (Sky Sport): “Oltre a Marcos Leonardo arriverà un altro centravanti che farà il titolare. Morata? Pista che può riaprirsi”

AS ROMA NEWS – Angelo Mangiante di Sky Sport è intervenuto oggi ai microfoni di Tele Radio Stereo per commentare le ultime novità del mercato giallorosso:

“Siamo alla stretta decisiva, il campionato riparte tra meno di tre settimane. La Roma deve prendere due attaccanti e un centrocampista: deve prendere tre giocatori da qui al 20 agosto. Renato Sanches ha già dato l’ok, ha già parlato con Mourinho. E’ uno che se sta bene può fare il titolare, ma dobbiamo sempre mettere il se.

Abbiamo capito che è sfumato Scamacca, che sta per accordarsi con l’Inter. Pinto aveva trovato l’accordo col giocatore da un mese e mezzo. Il calciatore ha spinto tanto, anche attraverso interviste pubbliche, sperando che il West Ham fosse meno irremovibile sulla formula del suo trasferimento.

La soluzione di Marcos Leonardo potrebbe concretizzarsi a breve, un’operazione del genere la auspicavamo da tempo, l’avvocato brasiliano Pimenta che ha preso in mano la scuderia di Raiola ha proposto il calciatore a diverse squadre, e la Roma potrebbe chiuderla oggi. Non parliamo di un giocatore pronto, non pensiamo a uno che arriva e ti fa 10-12 gol, ma è uno che deve capire la Serie A. E’ forte dentro l’area di rigore, ma è uno che non conosce la fase di sacrificio, non conosce i rientri e dovrà lavorare molto su questa fase. Bisogna lavorarci, ma per fortuna è arrivato un investimento. Se va male, quei soldi spesi ce li rifai. Se va bene a dir poco raddoppi la posta. Va bene così”.

“Arnautovic? Ho fatto un check con chi era al tavolo della trattativa del Bologna: la Roma ha fatto un tentativo, ma non si andrà avanti. Mi fido al 100% di chi me lo ha detto, per cui il nome va depennato. Il centravanti titolare, a prescindere dall’arrivo di Marcos Leonardo, la Roma ancora non ce l’ha. Nella testa di Mou c’era la possibilità di prendere due attaccanti: Scamacca e Morata. Il primo magari in prestito, il secondo pagandolo con la clausola di 10 milioni.

Al momento per lo spagnolo la situazione è ferma, ma dipende tutto dall’Atletico Madrid. Ma se magari vedono che con la testa non ci sta più, e decidono di andare su un altro centravanti, magari negli ultimi giorni di mercato si può riaccendere la pista. Oltre a Marcos Leonardo, un altro attaccante, il titolare, arriverà di sicuro, non scherziamo. La foto di ieri di Mourinho non era di certo per un ragazzino che arriva dal Brasile…”.

Fonte: Tele Radio Stereo