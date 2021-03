Mangiante (Sky Sport): “Su Fonseca serve chiarezza da parte di Pinto. Ibanez pensa di essere già arrivato, frettoloso il suo rinnovo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il giornalista Angelo Mangiante di Sky Sport è intervenuto questo pomeriggio a Rete Sport per parlare della Roma e fare il punto della situazione in vista di questo rush finale di stagione.

Il primo pensiero del volto noto dell’emittente satellitare va a Tiago Pinto e al futuro in giallorosso del connazionale Fonseca: “Sono passate due mesi dalle ultime dichiarazioni di Tiago Pinto, adesso forse ne servirebbero altre per fare chiarezza su alcune questioni, in primis quella legata al futuro di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma”.

Mangiante parla poi di uno dei giocatori più deludenti di questo ultimo periodo, il brasiliano Roger Ibanez, che dopo aver siglato il nuovo contratto con i giallorossi è calato vistosamente di rendimento: “Nelle ultime settimane Ibanez mi ha deluso tantissimo. Credo che stia pensando di essere già arrivato. Non ho capito la fretta della Roma nel rinnovargli il contratto“.

Infine sul centrocampo del futuro: “Vorrei far crescere Gonzalo Villar e terrei anche Amadou Diawara il prossimo anno. Io penso che la mediana sia il reparto che ha bisogno di meno rinforzi per il prossimo mercato“.

Fonte: Rete Sport