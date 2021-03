Trani (Il Messaggero): “Pinto usa due sole parole: linea verde. Basta vendere fumo, in attacco vuole un giovane da affiancare a Mayoral”

AS ROMA NEWS – Il giornalista Ugo Trani de Il Messaggero è intervenuto questa mattina ai microfoni di Centro Suono Sport nel corso della trasmissione Te la do io Tokyo per parlare del mercato della Roma e dei prossimi obiettivi in vista dell’estate.

“Nei miei sogni la Roma dovrebbe prendere un portiere, anche italiano va bene, poi Dybala e Icardi. Serve un giocatore che crea superiorità numerica e uno forte dentro l’area. Poi c’è il discorso del centrocampo, lì dipenderà molto dall’allenatore che scegli“. Ma i sogni sono molto diversi dalla realtà che, secondo il giornalista, attende la Roma.

“Attenzione ai titoli ‘Giù le mani dai gioielli’, perché quando lo scrivono significa che qualcuno ci sta pensando. Quando Tiago Pinto incontra qualcuno gli dice due semplici parole: ‘Green Line’, cioè linea verde. Ma la costruzione di una squadra non la puoi fare solo coi giovani, ci vuole anche la via di mezzo tra il verde e l’usurato”.

“L’obiettivo ad oggi a Trigoria – ha rivelato Ugo Trani – è prendere un giovane che possa fare l’alternativa a Mayoral. Questo è. Io non vendo il fumo alla gente, non partecipo a questo gioco. Loro puntano molto su Mkhitaryan e Smalling come top e poi devono prendere un portiere. Punto. Queste sono le idee che girano a Trigoria”.

Fonte: Centro Suono Sport