Mangiante: “Totti-Roma, nessun ruolo tecnico: si tratta come ambasciatore per il centenario”

Francesco Totti e la Roma tornano a parlarsi. I contatti tra l’ex capitano giallorosso e la proprietà dei Friedkin sono concreti e il clima tra le parti viene descritto come molto positivo.

Secondo quanto racconta Angelo Mangiante, il ruolo di cui si sta discutendo riguarda esclusivamente la figura di ambasciatore per il Centenario della Roma del 2027. Al momento non è contemplato alcun incarico dirigenziale legato ad aspetti tecnici o di mercato.

Totti ha già avuto modo di incontrare sia Dan che Ryan Friedkin e i rapporti tra le parti sono ottimi, ma non è stato ancora raggiunto né firmato alcun accordo ufficiale. La trattativa resta dunque aperta, con l’ipotesi di una collaborazione limitata alle celebrazioni per i cento anni del club che resta sul tavolo.

  3. o si mette tuta e scarpini e aiuta i giocatori sotto l’aspetto tecnico, o fa l’uomo immagine…. altre soluzioni non le vedo

  4. Io spero non sia vero altrimenti siamo al teatro.
    Ma che ruolo è?????
    E’ chiaro che Totti, come magari Conti, lo stesso Ranieri, e tanti altri giocatori
    della Roma (almeno quelli non sotto contratto con altre società ovviamente)
    parteciperanno agli eventi comunque, e Totti per tante ragioni più di tutti.
    E bisogna formalizzare questo?

    Per fortuna sono abbastanza sicuro sia solo l’ennesima sparata giornalistica.

