“ON AIR!” – ROSSI: “Totti prenderà il posto di Ranieri”, FERRAZZA: “Gravissima la storia di Dybala, Gasp sarà fuori di sé”, PES: “Una riflessione sullo staff medico andrà fatta”

David Rossi (Rete Sport): “Oggi si parla di un annuncio a breve del ritorno di Totti nella Roma, ma resta il dubbio su che ruolo andrà a ricoprire. Non penso ci sia un ruolo operativo tecnico vacante dentro la Roma che lui possa ricoprire senza turbare equilibri che sono delicati. A oggi non c’è un ruolo operativo per Totti, perchè c’è un direttore sportivo, c’è un allenatore che fa il mercato, e c’è già una figura che fa da unione tra i due, che è Ranieri. C’è paura a dire che Totti tornerebbe alla Roma per fare quello che faceva prima, cioè un ruolo di rappresentanza, e questo è il problema. Sapete secondo me Totti che viene a fare? L’anno prossimo prenderà il posto di Ranieri, che se ne va via…sono indeciso tra Ranieri e Massara, ma per primo dico Ranieri…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Hermoso penso giocherà a Como, non me lo immagino in campo sia domani che domenica dopo uno stop così lungo. Io penso che domani giocherà Celik braccetto di destra, con Ndicka in mezzo e Ghilardi a sinistra. Le risate di Vaz e Ziolkowski? Danno fastidio, e secondo me un allenatore come Gasperini non te la fa passare liscia…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Totti? Mi basterebbe che da dirigente si presentasse davanti alle telecamere per difendere la Roma. Io penso che sia uno che possa rappresentare il club meglio di chiunque altro. Se certe cose le dicono gli allenatori sono meno credibili. Io lo vedo più nell’area tecnica, ma anche in quella comunicativa, perchè quando dice una cosa lui ha un peso diverso rispetto a una cosa detta da Massara o Gasperini…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Non posso credere alle ricostruzioni fatte su Dybala, e sul fatto che la Roma non si sia accorta della rottura del menisco, che lui sentisse dolore, andava a parlare con lo staff medico e loro gli dicevano “tutto apposto, fratè” con tanto di pacca sulla spalla. Sarebbe surreale se fosse così, è talmente grave che non ci credo. Non è possibile che lo staff medico della Roma non si accorge di un menisco rotto. Se hai un problema al ginocchio che non riesci a muovere, la prima cosa che fai è l’artroscopia…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Questa storia di Dybala penalizza pesantemente la Roma nella volata finale, perchè avrebbe fatto molto comodo. Ma quante gliene hanno dette a Dybala, che fingeva…un giocatore del suo livello che deve sentirsi dire che ha una soglia del dolore bassa e che doveva giocare col dolore…poi apri e vedi che il menisco era rotto. Guardate che è gravissima…e Gasperini sarà fuori di testa per questa cosa…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Per Gasperini l’aspetto mentale è fondamentale in questo momento. E’ un momento decisivo della stagione, psicologicamente la squadra qualcosa ha subito dopo quel 3 a 3 contro la Juventus. Gasp è convinto che la Roma se la può giocare fino alla fine, e sta cercando di tirare fuori il meglio dai suoi, anche da chi sta giocando meno. Non si può abbassare la guardia adesso: se c’è un momento per tirare tutto fuori è questo qua…Dybala? L’errore fatto è stato maiuscolo, ma ci sono state altre situazioni mediche gestite in maniera quantomeno distratta e a fine stagione una riflessione andrà fatta…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Il Bologna farà all-in sulle partite di Europa League, si gioca tutto in quelle due sfide per rendere meno brutta questa stagione, mentre la Roma dovrà pensare al campionato, perchè anche la partita contro il Como è una specie di finale che sposterà parecchio. Tutto questo renderà complicatissima la partita di domani. Ma la Roma se le deve giocare tutte e due. Io però continuo a dire che a Genova qualcosa c’hanno tolto, se mi davi il mio può essere che quella partita poteva finire in maniera diversa…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma deve ritrovare fiducia e le certezze che aveva. Ora arriva una partita pericolosissima col Bologna, poi domenica c’è il cattivo Fabregas…devi serrare i ranghi, davanti non hai una alternativa a meno che non ti affidi al ragazzino. Devi essere accorto, sperare che il buon Malen non perda la vena e vai avanti…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Sia Bologna che Roma vogliono arrivare ai quarti di finale dell’Europa League, quella è una partita dove non pensi al campionato. Al di là della bravura dei due allenatori, molto si decide a livello mentale più che tattico. L’episodio, il calcio piazzato, può fare la differenza…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Nonostante il Bologna arrivi da un passo falso, non mi pare in condizioni negativi, è una squadra molto organizzata e la Roma deve stare molto attenta. La Roma deve ristabilirsi mentalmente in modo veloce, perchè il passaggio del turno è comunque alla sua portata…”

