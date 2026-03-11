Totti-Roma, annuncio a fine marzo. Cassano: “Se deve fare la sagoma, lasci perdere”

Francesco Totti è sempre più vicino a tornare a Trigoria. Dopo la separazione polemica del giugno 2019, l’ex capitano della Roma potrebbe assumere un ruolo simile a quello di Ibrahimovic al Milan: un consigliere operativo, con un contratto in linea con figure come Ranieri, capace di fare da ponte tra società, Gasperini e il settore giovanile.
Secondo Il Corriere dello Sport, l’annuncio potrebbe arrivare entro fine marzo, mentre l’effettiva operatività di Totti partirà dalla prossima stagione.
Sul ritorno del collega, Antonio Cassano ha commentato a Il Corriere della Sera: “Se deve tornare solo per fare la sagoma, gli ho detto di lasciar perdere. Deve sentirsi utile, studiare e imparare il lavoro. Non può fare la vecchia gloria”.
Fonti: Corsport / Corsera
Cassano per te c’è sempre il furgone dei panini all’incrocio tra Trigoria e la Pontina.
Non ti preoccupare, mettiamo qualcuno alla cassa, te devi pensare solo a non bruciare le salsicce.
Pensi di farcela?
Cassano tu la sagoma la fai insieme ad Adani e Ventola in una trasmissione che fa ridere e poi parli tu di studiare che non sai coniugare aggettivi e verbi? Stai buono no!
ma guarda te, mi tocca dare ragione a Cassano
Tipo quelle che fai tu ogni giorno come commentatore?
Miracolato dalla vita !
Questa volta dò ragione a Cassano. L’ho spesso criticato per tante sciocchezze dette, ma questa volta ha ragione: TOTTI deve studiare per la figura che deve ricoprire, se dev’essere un Dirigente della Roma deve “sapere, imparare”, anche a parlare, non ti puoi presentare all’estero e parlare romano!!!
Cmq sempre grande Capitano! Forza Totti, porta ordine e disciplina nella Roma!!
Cassano vuole bene a Totti come molti pochi .
Lo dice con affetto e capisco perfettamente il significato
Ha perfettamente ragione.
