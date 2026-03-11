Totti-Roma, annuncio a fine marzo. Cassano: “Se deve fare la sagoma, lasci perdere”

7
131

Francesco Totti è sempre più vicino a tornare a Trigoria. Dopo la separazione polemica del giugno 2019, l’ex capitano della Roma potrebbe assumere un ruolo simile a quello di Ibrahimovic al Milan: un consigliere operativo, con un contratto in linea con figure come Ranieri, capace di fare da ponte tra società, Gasperini e il settore giovanile.

Secondo Il Corriere dello Sport, l’annuncio potrebbe arrivare entro fine marzo, mentre l’effettiva operatività di Totti partirà dalla prossima stagione.

Sul ritorno del collega, Antonio Cassano ha commentato a Il Corriere della Sera: “Se deve tornare solo per fare la sagoma, gli ho detto di lasciar perdere. Deve sentirsi utile, studiare e imparare il lavoro. Non può fare la vecchia gloria”.

LEGGI ANCHE – Cassano: “Gasperini faccia fuori tutti i senatori, via l’aria sporca dalla Roma”

Fonti: Corsport / Corsera

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedentePietralata e lo stadio, i residenti già si dividono tra chi sogna gli affari e chi teme: “Sarà un caos”
Articolo successivoGasperini carica la Roma: “Isoliamoci da tutto, è il momento decisivo”

7 Commenti

  1. Cassano per te c’è sempre il furgone dei panini all’incrocio tra Trigoria e la Pontina.
    Non ti preoccupare, mettiamo qualcuno alla cassa, te devi pensare solo a non bruciare le salsicce.
    Pensi di farcela?

  2. Cassano tu la sagoma la fai insieme ad Adani e Ventola in una trasmissione che fa ridere e poi parli tu di studiare che non sai coniugare aggettivi e verbi? Stai buono no!

  6. Questa volta dò ragione a Cassano. L’ho spesso criticato per tante sciocchezze dette, ma questa volta ha ragione: TOTTI deve studiare per la figura che deve ricoprire, se dev’essere un Dirigente della Roma deve “sapere, imparare”, anche a parlare, non ti puoi presentare all’estero e parlare romano!!!
    Cmq sempre grande Capitano! Forza Totti, porta ordine e disciplina nella Roma!!

  7. Cassano vuole bene a Totti come molti pochi .
    Lo dice con affetto e capisco perfettamente il significato
    Ha perfettamente ragione.

  8. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome