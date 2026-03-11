Totti-Roma, annuncio a fine marzo. Cassano: “Se deve fare la sagoma, lasci perdere”

Francesco Totti è sempre più vicino a tornare a Trigoria. Dopo la separazione polemica del giugno 2019, l’ex capitano della Roma potrebbe assumere un ruolo simile a quello di Ibrahimovic al Milan: un consigliere operativo, con un contratto in linea con figure come Ranieri, capace di fare da ponte tra società, Gasperini e il settore giovanile.

Secondo Il Corriere dello Sport, l’annuncio potrebbe arrivare entro fine marzo, mentre l’effettiva operatività di Totti partirà dalla prossima stagione.

Sul ritorno del collega, Antonio Cassano ha commentato a Il Corriere della Sera: “Se deve tornare solo per fare la sagoma, gli ho detto di lasciar perdere. Deve sentirsi utile, studiare e imparare il lavoro. Non può fare la vecchia gloria”.

