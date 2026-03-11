Gasperini carica la Roma: “Isoliamoci da tutto, è il momento decisivo”

La Roma entra nella settimana decisiva della sua stagione dopo due mazzate difficili da digerire: il pareggio nel recupero della Juventus e il kappaò di Marassi contro il Genoa. Risultati che hanno cambiato le carte in tavola in una corsa Champions più che mai in bilico, e che rischiano di deprimere il gruppo.
Domani il Dall’Ara ospiterà l’andata degli ottavi di Europa League contro il Bologna, domenica ci sarà la trasferta di Como, cruciale per la corsa al quarto posto e alla Champions League, e giovedì prossimo è previsto il ritorno europeo all’Olimpico. Prima della sosta, la squadra affronterà anche il Lecce in casa prima della sosta per i playoff mondiali delle nazionali.
Alla ripresa degli allenamenti dopo la sconfitta di Genova, racconta oggi il Corriere della Sera, Gasperini ha voluto trasmettere carica parlando ai suoi ragazzi: “Dobbiamo dimostrare di meritare la Champions, come abbiamo fatto finora. Isoliamoci da tutto il resto, è il momento chiave della nostra stagione“. Parole chiare, che sottolineano l’urgenza di concentrarsi solo sul campo e di non farsi distrarre dalle pressioni esterne.
Sette giorni intensi e decisivi, dunque, per i giallorossi, chiamati a gestire sfide ravvicinate e delicate, con l’obiettivo di consolidare il quarto posto in campionato e dare continuità anche in Europa. La leadership di Gasperini e la concentrazione della squadra saranno decisive per affrontare questa fase cruciale della stagione.
Fonte: Corriere della Sera
Caro Gasp, una cosa devo dirla, per il gegen che chiedi alla squadra sarebbe stato utile ruotare un pochino i giocatori, spremerli leggermente meno…Soulè non doveva arrivare per forza al punto di sviluppare la pubalgia.
Mancini mi sembra in burnout, Cristante bionico fisicamente ma mentalmente sbaglia ormai tutte le scelte…e potrei continuare.
Per il resto ora vinciamole tutte.
sì, la gestione delle forze negli ultimi tempi non è stata buona: e la pubalgia di Soulèé è un grave infortunio, dalla durata inceun pò le seconde linee.rta. Ci mancano le seconde linee. Per ora però sperò nell’arrivo di Bernasconi come titolare.
Mi sa che purtroppo siamo arrivati ad un punto che sbragamo…Como piu in palla, Bologna si gioca la stagione in coppa uefa e la Juve ha il brand da tutelare…finiremo l anno fuori dalle coppe e secondo me è un bene…perchè con la rosa che abbiamo potremmo con 1 impegno a settimana potremmo fare una grande stagione il prossimo anno.
Pure la Roma si gioca la stagione, se dobbiamo temere il Bologna attuale…allora meritiamo il nulla
Diciamo che abbiamo il destino nelle nostre mani.
Purtroppo ci troviamo come da 7 anni a questa parte, a Marzo senza panchina e questo peserà parecchio. Servirebbe un po’ più di tigna mourinhana.
Sarebbe un peccato.
Su questo concordo al 1000×1000… Non ascoltare nessuno! Solo una cosa! Perché se non l’ha capito a giugno saluta pure lui… Mettere in campo i giocatori buoni! Ci sono e bisogna farli giocare. PUNTO!
mi sono sempre chiesto questo tipo di narrazione che senso ha, che tipo di articolo e di giornalismo è? il giornalista era negli spogliatoi oppure in campo? il mister ha relazionato a lui? sempre più in basso e più banale il presunto giornalismo
Si dovevano concentrare anche contro il Genoa, Udinese, Cagliari, Torino, per non parlare della partita contro i gobbi.
Va bene isolarsi, ma le scelte sul campo rimangono le scelte sul campo.
La decisione di mettere in campo certi giocatori in un certo modo è una scelta del mister e in tal caso continuare con determinati giocatori che sai che a fine anno vanno via e che non hanno più nulla da dare alla roma, per come la vedio io, è un errore da penna rossa.
Una cosa su tutte, è questa: zaragoza può fare peggio di questo pellegrini? sicuramente no, anche solo per caratteristiche.
Alla roma manca imprevedibilità, manca tecnica, manca il guizzo, che se guardo la formazione della roma contro il genoa non aveva NESSUNO se non Malen che non è mai stato servito, proprio perchè non c’è NESSUNO che sapeva anche solo fare uno stop a seguire e un passaggio in profondità.
Quando lo scorso anno hai lasciato andare via Paredes e Saelemakers, ci siamo impoveriti in modo pazzesco.
Siamo una squadra forte fisicamente ma povera tecnicamente e senza tecnica non vinci, basta guardare il como, ma anche semplicemente le migliori squadre europee.
Purtroppo ancora non capiamo questo.
Andiamo a prendere in attacco ragazzi di 18 anni che non sanno neanche stoppare un pallone spendendo 25mln, stessa cosa per EL a centrocampo che a parte correre fa poco altro, sempre a 25mln.
Senza MALEN, oggi, eri sotto a como e juventus, forse anche sotto l’atalanta.
Quando cambierà questo paradigma a roma, cioè che il fisico è meglio della tecnica, rimarremo nel limbo dei 5-6-7 posti.
Sarà fondamentale trovare concentrazione!
L’idea di isolarsi mi trova d’accordo.
Ricordo la super partita di Hermoso nel girone d’andata col Como.
Spero possa esserci per la prossima di campionato….
Ma adesso andiamo a Bologna!
Siamo in un momento di “crisi di risultati”, quello status in cui tu non fai male ma dove ti gira male.
Quasi mi auguro una partita “più accorta” (rispetto alle abitudini Gasperiniane di aggressione alta) e di fulminei contropiedi e cattiveria nelle conclusioni.
Malen è un super plus e lo conosciamo, ma se vogliamo “sfruttare” Zaragoza dobbiamo dargli modo di sgusciare in campo aperto.
Diversamente ci ritroveremmo con un uomo che recupera poco e copre meno, col risultato di una squadra sbilanciata..!
P.S.
Da inizio anno la Roma si è mostrata più quadrata coi 3 a cc.
Mi auguro vivamente che El Aynaoui sia in ripresa perché ci serve come il pane!
Ma allo stesso tempo spero che Cristante non sia troppo avanzato, perché se è vero che da’ più pericolosità nel gioco aereo è pur vero che non ha chi lo copra dietro (nessuno fa il suo lavoro stando più basso) e soprattutto tatticamente e nevralgicamente “ha il controllo delle situazioni tattiche”.
Senza di lui accanto pure Kone abbassa il suo livello!!!
FORZA ROMA
Direi che a prescindere da quello che ci raccontano questo non è il momento di mollare ma quello di tifare più forte. La squadra è in evidente difficoltà e quindi adesso bisogna tifare più forte di prima
gasp 💛♥️
3412 con Cristante dietro le punte mi trova d accordo per i rilanci lunghi… Con pisilli a centrocampo che si inserisce mentre zaragoza spazia da seconda punta sul centro sinistra.. El aynaoui a centrocampo a dare equilibrio. Wesley a destra e tsimikas o Rensch a dare equilibrio.
In difesa hermoso ndicka ghilardi. In coppa… In campionato ndicka sarà squalificato e giocherà Mancini
In coppa pronti a entrare Kone El sha, vaz
Robinio Vaz deve essere “sgezzato” come direbbe Walter Sabatini. Antonio Gallo come riserva del terzino sinistro. A. Gallo sarebbe una buona seconda linea.
Mi auguro che azzecchi la formazione e usi un pò di tattica.
Gran parte delle sconfitte sono arrivate per errori suoi.
Prima si era fissato con Dybala falso nove, poi con Pellegrini e Cellik.
