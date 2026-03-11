Gasperini carica la Roma: “Isoliamoci da tutto, è il momento decisivo”

La Roma entra nella settimana decisiva della sua stagione dopo due mazzate difficili da digerire: il pareggio nel recupero della Juventus e il kappaò di Marassi contro il Genoa. Risultati che hanno cambiato le carte in tavola in una corsa Champions più che mai in bilico, e che rischiano di deprimere il gruppo.

Domani il Dall’Ara ospiterà l’andata degli ottavi di Europa League contro il Bologna, domenica ci sarà la trasferta di Como, cruciale per la corsa al quarto posto e alla Champions League, e giovedì prossimo è previsto il ritorno europeo all’Olimpico. Prima della sosta, la squadra affronterà anche il Lecce in casa prima della sosta per i playoff mondiali delle nazionali.

Alla ripresa degli allenamenti dopo la sconfitta di Genova, racconta oggi il Corriere della Sera, Gasperini ha voluto trasmettere carica parlando ai suoi ragazzi: “Dobbiamo dimostrare di meritare la Champions, come abbiamo fatto finora. Isoliamoci da tutto il resto, è il momento chiave della nostra stagione“. Parole chiare, che sottolineano l’urgenza di concentrarsi solo sul campo e di non farsi distrarre dalle pressioni esterne.

Sette giorni intensi e decisivi, dunque, per i giallorossi, chiamati a gestire sfide ravvicinate e delicate, con l’obiettivo di consolidare il quarto posto in campionato e dare continuità anche in Europa. La leadership di Gasperini e la concentrazione della squadra saranno decisive per affrontare questa fase cruciale della stagione.

Fonte: Corriere della Sera