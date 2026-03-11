Pietralata e lo stadio, i residenti già si dividono tra chi sogna gli affari e chi teme: “Sarà un caos”

A Pietralata l’attesa per lo Stadio della Roma è palpabile, ma il quartiere è già diviso tra entusiasmo e preoccupazioni. Da una parte ci sono i commercianti che vedono nelle 60 mila presenze una possibile boccata d’ossigeno: “Ci speriamo, è una bella novità per chi vive dei propri incassi. Ci sono pro e contro, soprattutto per parcheggi e traffico”, spiegano.
Dall’altra, i residenti temono un impatto negativo sulla vita quotidiana: “Le vie su Monti Tiburtini sono un disastro, sarà il caos”, commentano. Intanto, il progetto sarà discusso dopodomani in Aula Giulio Cesare per confermare l’interesse pubblico e avviare la Conferenza dei servizi decisoria di 180 giorni.
Sul cantiere, vigilantes e gru continuano i sopralluoghi e i carotaggi archeologici. La posta in gioco è alta: 1,3 miliardi di investimento e la trasformazione di un quartiere già segnato dal degrado e dal traffico.
Fonte: Corriere della Sera
Certo,fosse solo per i posti di lavoro che andrebbero a crearsi nel tempo,ci sarebbe da dire sì allo stadio senza alcuna esitazione.
Naturalmente un prezzo bisogna anche pagarlo in termini di vivibilità e di quieto vivere ,ma questo avviene in tutte le aree dove arriva “il progresso” (e la pecunia).
dimentichiamo l’opinione di sorci e pipistrelli……
i vantaggi in termini di verde, viabilità, nuova stazione della metro, collegamento con tiburtina, etc ci saranno tutti i giorni della settimana. le partite, al massimo 2 giorni la settimana. quando investi così tanti soldi, i vantaggi sono sempre più degli svantaggi.
senza contare i turisti, che alla spicciolata durante la settimana, e arriveranno solo con i mezzi pubblici
@furiova
Tu pensi che lo stadio lavorerà 2 giorni a settimana?
Lo stadio di Brighton lavora 365 giorni l’anno.
Detto questo, favorevolissimo al progetto, anche se oggi faccio 400 metri per arrivare all’Olimpico….
