Pietralata e lo stadio, i residenti già si dividono tra chi sogna gli affari e chi teme: “Sarà un caos”

A Pietralata l’attesa per lo Stadio della Roma è palpabile, ma il quartiere è già diviso tra entusiasmo e preoccupazioni. Da una parte ci sono i commercianti che vedono nelle 60 mila presenze una possibile boccata d’ossigeno: “Ci speriamo, è una bella novità per chi vive dei propri incassi. Ci sono pro e contro, soprattutto per parcheggi e traffico”, spiegano.

Dall’altra, i residenti temono un impatto negativo sulla vita quotidiana: “Le vie su Monti Tiburtini sono un disastro, sarà il caos”, commentano. Intanto, il progetto sarà discusso dopodomani in Aula Giulio Cesare per confermare l’interesse pubblico e avviare la Conferenza dei servizi decisoria di 180 giorni.

Sul cantiere, vigilantes e gru continuano i sopralluoghi e i carotaggi archeologici. La posta in gioco è alta: 1,3 miliardi di investimento e la trasformazione di un quartiere già segnato dal degrado e dal traffico.

Fonte: Corriere della Sera