Torna Wesley l’imprescindibile. E per l’estate Gasp chiede un suo gemello

La prima volta può essere una coincidenza. La seconda inizia a raccontare qualcosa di più preciso. Le sconfitte di Cagliari e Genova, entrambe arrivate senza Wesley in campo, hanno certificato un dato ormai evidente: quando manca il brasiliano, la Roma perde brillantezza. Si spegne la manovra, si riduce l’imprevedibilità e soprattutto svanisce quella pericolosità negli ultimi trenta metri che fa la differenza.
Sono ragionamenti che di solito si riservano ai fantasisti o ai bomber, non certo a un esterno di fascia. In casa giallorossa, discorsi così si facevano per Paulo Dybala – e oggi valgono anche per Malen – ma Wesley sta dimostrando di pesare quanto e più di tanti altri nei meccanismi della squadra.
La trasformazione del brasiliano è stata notevole. Dell’esterno imprevedibile e un po’ anarchico sbarcato dal Flamengo resta traccia solo nei colpi improvvisi. Per il resto è diventato un giocatore completo: affidabile quando deve difendere, devastante quando accelera, sorprendentemente efficace anche sotto porta. Quattro i gol stagionali, gli stessi che aveva segnato in 136 partite con il Flamengo. Un salto di qualità evidente.
La stagione di Wesley sembra non conoscere sosta. Dopo aver vinto il Brasileirão e aver giocato il Mondiale per club con il Flamengo – eliminato dal Bayern Monaco –, il brasiliano è diventato un punto fermo anche nella Roma. Venticinque presenze su 27 in campionato, più 7 tra Europa League e Coppa Italia. Quando c’è, gioca. Sempre.
La sua presenza garantisce alla Roma più sbocchi offensivi e più soluzioni. Wesley guida la squadra per grandi occasioni create (8), per dribbling riusciti (14) ed è quarto per palloni recuperati (98). Statistiche che fotografano il suo peso specifico nel sistema di Gasperini.
Domani contro il Bologna, dopo aver scontato la squalifica, il tecnico giallorosso ripartirà proprio da lui. Non è un caso: Wesley è diventato uno dei pupilli dell’allenatore, che lo aveva già cercato ai tempi dell’Atalanta prima di riuscire finalmente a portarlo a Roma. Il brasiliano non si è mai tirato indietro. Anche quando gli è stato chiesto di adattarsi a sinistra per coprire i problemi fisici di Angeliño e il rendimento altalenante di Tsimikas, Wesley ha risposto presente senza obiezioni.
Per il futuro, il club potrebbe cercare un giocatore con caratteristiche simili anche sull’altra fascia, per dare a Gasperini quella spinta costante sugli esterni che rappresenta un pilastro del suo calcio. Ma adesso conta solo il presente: Bologna è il primo passo di un finale di stagione che la Roma deve affrontare senza margini d’errore.
Fonte: Il Messaggero
gran giocatore, trovarne un altro a sinistra sarebbe fondamentale per una Roma da Champion. ma servirebbero anche un centrale veloce, un centrocampista di qualità, e un esterno alto a sinistra
Grande acquisto voluto da Gasp, evidentemente seguito dall’ Atalanta a cui oltre il mister dovremmo iniziare a prendere il reparto scouting.
Un profilo già simile a Wesley sarebbe Diego Moreira del Salisburgo per la fascia sx. Là devi comunque avere sborsato più di 30 milioni per prenderlo ma almeno ti assicuri la fascia sx per anni magari sacrificando a questo punto Angelino che pur essendo ormai ripreso del tutto Gasperini sembra che non lo vede proprio..
Per ora e’ possibile provare insieme Ghilardi sulla sinistra e Wesley sulla destra,?
Fuori Celik, il greco , Rensch
Effettivamente senza di lui si vede la differenza in campo dajee super pendolino brasileiro
Il gemello di Wesley la Roma già ce l’ha.
E’ Saud Abdulhamid ,che sta trascinando il Lens a spese del ricco PSG.
Abdul a destra e il brasiliano a sinistra.
Spero che Massara abbia un pò d’occhio.
