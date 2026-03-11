Torna Wesley l’imprescindibile. E per l’estate Gasp chiede un suo gemello

La prima volta può essere una coincidenza. La seconda inizia a raccontare qualcosa di più preciso. Le sconfitte di Cagliari e Genova, entrambe arrivate senza Wesley in campo, hanno certificato un dato ormai evidente: quando manca il brasiliano, la Roma perde brillantezza. Si spegne la manovra, si riduce l’imprevedibilità e soprattutto svanisce quella pericolosità negli ultimi trenta metri che fa la differenza.

Sono ragionamenti che di solito si riservano ai fantasisti o ai bomber, non certo a un esterno di fascia. In casa giallorossa, discorsi così si facevano per Paulo Dybala – e oggi valgono anche per Malen – ma Wesley sta dimostrando di pesare quanto e più di tanti altri nei meccanismi della squadra.

La trasformazione del brasiliano è stata notevole. Dell’esterno imprevedibile e un po’ anarchico sbarcato dal Flamengo resta traccia solo nei colpi improvvisi. Per il resto è diventato un giocatore completo: affidabile quando deve difendere, devastante quando accelera, sorprendentemente efficace anche sotto porta. Quattro i gol stagionali, gli stessi che aveva segnato in 136 partite con il Flamengo. Un salto di qualità evidente.

La stagione di Wesley sembra non conoscere sosta. Dopo aver vinto il Brasileirão e aver giocato il Mondiale per club con il Flamengo – eliminato dal Bayern Monaco –, il brasiliano è diventato un punto fermo anche nella Roma. Venticinque presenze su 27 in campionato, più 7 tra Europa League e Coppa Italia. Quando c’è, gioca. Sempre.

La sua presenza garantisce alla Roma più sbocchi offensivi e più soluzioni. Wesley guida la squadra per grandi occasioni create (8), per dribbling riusciti (14) ed è quarto per palloni recuperati (98). Statistiche che fotografano il suo peso specifico nel sistema di Gasperini.

Domani contro il Bologna, dopo aver scontato la squalifica, il tecnico giallorosso ripartirà proprio da lui. Non è un caso: Wesley è diventato uno dei pupilli dell’allenatore, che lo aveva già cercato ai tempi dell’Atalanta prima di riuscire finalmente a portarlo a Roma. Il brasiliano non si è mai tirato indietro. Anche quando gli è stato chiesto di adattarsi a sinistra per coprire i problemi fisici di Angeliño e il rendimento altalenante di Tsimikas, Wesley ha risposto presente senza obiezioni.

Per il futuro, il club potrebbe cercare un giocatore con caratteristiche simili anche sull’altra fascia, per dare a Gasperini quella spinta costante sugli esterni che rappresenta un pilastro del suo calcio. Ma adesso conta solo il presente: Bologna è il primo passo di un finale di stagione che la Roma deve affrontare senza margini d’errore.

