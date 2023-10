Mannini e Graziani non bastano, Roma Primavera battuta a Sassuolo (3-2)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sconfitta per la Roma Primavera a Sassuolo, battuta questa mattina per 3 a 2 dalla formazione di Bigica.

Primo tempo a dir poco movimentato: i padroni di casa passano subito in vantaggio con Neophytou, complice un retropassaggio sciagurato di Keramitsis a mandare in porta l’attaccante neroverde.

La reazione della Roma è immediata e porta al pareggio di Mannini, a segno con un preciso piatto destro dal limite. Il Sassuolo però trova un nuovo vantaggio su rigore, messo a segno da Russo, e poi allunga con Knezovic. Prima dell’intervallo però la squadra di Guidi riapre il match con Graziani, smarcato in area da un colpo di tacco di Misitano.

La ripresa però non regala le emozioni del secondo tempo e i tentativi della Roma di trovare il gol del pareggio si infrangono sulla difesa del Sassuolo, che regge e porta a casa i tre punti.

Giallorossi.net – G. Pinoli

IL TABELLINO DEL MATCH

SASSUOLO (4-3-1-2): Theiner; Cinquegrano, Loeffen (89′ Corradini), Cannavaro, Falasca; Leone (77′ Caragea), Pigati (89′ Lopes), Lipani; Knezovic (64′ Rovatti); Neophytou (64′ Kumi), Russo.

A disp.: Scacchetti, Piantedosi, Baldari, Ioannou, Petrosino, Parlato.

All. Emiliano Bigica

ROMA (4-3-2-1): Marin; D’Alessio, Keramitsis (84′ Plaia), Golic, Ienco (84′ Reale); Mannini, Vetkal, Guerrero (70′ Ivkovic); Graziani (63′ Marazzotti), Cherubini; Misitano (70′ Mlakar).

A disp.: Kehayov, Marcaccini, Cichella, Nardozi, Bolzan, Feola.

All. Federico Guidi

Ammonizioni: Marin (ROM), Keramitsis (ROM), Russo (SAS), Leone (SAS), D’Alessio (ROM), Cinquegrano (SAS), Loeffen (SAS), Corradini (SAS)

RETI: 4′ Neophytou, 13′ Mannini, 21′ rig. Russo, 40′ Knezovic, 44′ Graziani.