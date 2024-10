Manolas, dal sogno Roma a un club greco di terza divisione: Kostas firma con il Pannaxiakos

NOTIZIE AS ROMA – Che il desiderio di Kostas Manolas fosse quello di tornare in campo, lo si era già capito quest’estate, quando il difensore greco si era riproposto alla Roma, a minimo salariale, per andare a colmare il vuoto lasciato dalla cessione di Chris Smalling.

Alla fine non se n’è fatto più nulla, con i giallorossi che hanno virato su Hermoso e Hummels, ed il classe 1991 è rimasto svincolato. Della situazione ne ha approfittato il Pannaxiakos, club di Nasso che milita nella terza divisione greca, che lo ha da poco messo sotto contratto. Ecco l’annuncio ufficiale del club biancoblù:

“Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e la grande famiglia del Pannaxiakos Sports Club, con grande gioia, emozione e orgoglio, annunciano l’arrivo del calciatore internazionale Kostas Manolas.

Il giocatore ha indossato la maglia AEK, dell’Olympiacos, Roma, Napoli e ha onorato la maglia della Nazionale Greca. Difensore centrale greco ammirato in giro per l’Europa, rafforzerà l’impegno di Pannaxiakos in campionato. Benvenuto Kostas”.

