“ON AIR!” – CORSI: “Friedkin, prendi Marotta: è così che si cresce”, TORRI: “Mi sto convincendo che non ci sarà il rinnovo di Zalewski”, PRUZZO: “La Roma ha la potenzialità per battere l’Inter, ma se perdi è un casino”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma domenica batterà l’Inter…la vittoria dei giallorossi è data a 4, è una bella quota, ma non la gioco sennò la secco… Le Fee titolarissimo per Juric? Io più che crederci, me lo auguro…mi auguro che per la prima volta ci sia un’alternativa valida a Cristante. Se io dovessi vedere un centrocampo formato da Konè, Le Fee, Pisilli sarei molto contento…”

David Rossi (Rete Sport): “Juric quando allenava il Torino tutte le volte che ha affrontato l’Inter si schierava con la difesa a 4…e anche Fonseca col Milan, che di solito gioca con i tre in difesa, ha giocato così nel derby. Chissà che non sia un indizio…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Ormai a Roma si è sedimentato il concetto che siamo arrivati sesti per Cristante. Per quanto mi riguarda non lo avrei mai comprato, anche quando segnava un gol a partita con l’Atalanta. Detto ciò non mi convincerete mai che la colpa dei sesti posti è di chi ha giocato 50 partite, casomai è di chi si è presentato sovrappeso come l’anno scorso, o di chi si è rotto dopo 20 giorni come Wijnaldum. E vogliamo parlare di Mkhitaryan? A Roma quando arrivava a marzo stava fermo due mesi, con l’Inter gioca 120 partite in 2 anni…perchè?…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Domenica contro l’Inter invece di fare un 3-4-2-1 potresti fare un 3-5-1-1: Dybala e Dovbyk davanti, e poi a centrocampo io penso che Konè sia titolare, con Cristante davanti alla difesa e Pellegrini più arretrato…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “A Friedkin gli va l’acqua per l’orto, stando a quanto dice Forbes il suo patrimonio è aumentato del 77%… Questi se i soldi li vogliono mettere, li mettono…qualcosa si inventano. C’è il FPF? Benissimo, allora prendi Marotta. Come fai? Gli dai il doppio di quello che gli dà l’Inter. Con Marotta già sai che non ti compra Le Fee. Se qualcuno lo chiama per proporgli Le Fee, lui gli riattacca il telefono. Intanto hai uno che sa fare un mercato. Questo fa crescere la Roma. E invece si parla di nuovo di Fenucci, ultrà laziale, uno dei capi degli Eagle Supporters…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Juric sembra vivere una realtà parallela con quell’intervista di ieri: grande entusiasmo e fiducia nella squadra…vediamo. Ora cominciano gli esami veri, contro l’Inter non vinciamo dal 2016 e chissà che la cabala non aiuti…”

Marco Juric (Tele Radio Stereo): “Se dovesse uscire Paredes, penso che la casella che andrà colmata è quella del terzino destro. Il vice Dovbyk? Se tu hai puntato forte su un attaccante di 27 anni che può giocarle tutte, io credo che dietro gli devi mettere uno che non dia fastidio, perchè se Dovbyk può giocare 34 partite, le gioca lui. Dietro serve uno Shomurodov, magari che però abbia altre caratteristiche, che sia più una prima punta…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Zalewski non doveva essere convocato fino a quando non avrebbe firmato il suo contratto, questo ci aveva detto la Roma. Poi Juric magari avrà detto “me ne frego, questo lo convoco perchè mi serve”. Ma mi sto convincendo che non ci sarà nessun rinnovo del contratto… Fenucci come nuovo Ceo? Non ne so nulla, ma conoscendolo, da un punto di vista amministrativo e di gestione di un club, è sicuramente un dirigente importante. Sicuramente ha delle qualità e può essere un’opzione, perchè no. Conosce le dinamiche del calcio ed è stimato dalle istituzioni…però dubito che possa venire, perchè questa presidenza ha una certa idiosincrasia verso le persone che hanno lavorato nella precedente proprietà…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma la squadra ce l’ha, è all’altezza della situazione, ma non puoi dire che sia favorita…la favorita è l’Inter, ma non c’è tutto questo distacco. Certo se domenica becchi è un casino, il pareggio non sarebbe da buttare via. Hai le potenzialità per giocare una grande partita, e anche battere l’Inter, che non è una squadra di super…Ora arrivano due partite che ti possono dare la svolta. A Firenze si può giocare, e la partita con l’Inter arriva secondo me nel momento giusto…”

Stefano Carina (Radio Radio): ” Con Juric non ci si inventa nulla, c’è il gioco delle coppie: Konè ha il sostituto in Pisilli, Cristante in Le Fee, Pellegrini ha Baldanzi, Dybala ha Soulè…non ti puoi sbagliare: se manca uno, gioca l’altro…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Io domenica sfrutterei il momento fortunato di Pisilli, la sua energia, gli sta girando tutto bene. In generale, la Roma deve avere un atteggiamento positivo, questa è una partita difficilissima ma più giocabile rispetto agli anni passati. La Roma fra l’altro gioca in casa, non è una partita già segnata. La Roma deve crederci, e giocare sul post-scudetto dell’Inter…”

Luigi Salomone (Radio Radio): “La Roma ha cambiato allenatore, sta giocando malissimo, e ha tre punti in meno della Lazio che sta facendo il massimo. Se De Winter non faceva quel gol al 95esimo in modo occasionale, sarebbe stata a un punto dalla Lazio. E col Monza quella partita lì 99 volte su 100 la vinci. La Roma ha dei margini di miglioramento clamorosi, e la partita esiste perchè l’Inter quest’anno ha dei problemi…La Roma ha di gran lunga più possibilità di battere l’Inter che non la Lazio di battere la Juventus…”

Redazione Giallorossi.net

