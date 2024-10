Stadio Roma, il Comune chiede modifiche su parcheggi e viabilità: necessario un investimento maggiore di Friedkin

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Novità per quanto riguarda il progetto della costruzione del nuovo stadio della Roma a Pietralata.

Nella giornata di ieri, riferisce l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani) è andata in scena una riunione tecnica in Comune ed è stato stabilito che sono necessarie delle modifiche per migliorare la viabilità e i parcheggi.

I cambiamenti richiesti al club giallorosso porteranno a un inevitabile aumento degli investimenti da parte dei Friedkin per la costruzione del nuovo impianto giallorosso.

Fonte: Leggo

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!